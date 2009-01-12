خریداری 60 میلیارد ریال تجهیزات فرودگاهی در سال جاری

محمود رسولی نژاد در گفتگو با مهر گفت: از ابتدای سال جاری بیش از 60 میلیارد ریال از اعتبارات داخلی شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور صرف خرید سیستم ها و تجهیزات کمک ناوبری فرودگاه های کشور شده است.

معاون عملیات هوانوردی شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور افزود: خرید تجهیزات فرودگاهی با وجود تحریم اتفاق افتاده و این تجهیزات در فرودگاه حضرت امام خمینی (ره)، بیرجند، مشهد، بندرعباس، اراک و سمنان مورد استفاده قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تعداد سیستم های کمک ناوبری شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور از 174 دستگاه در سال 86 به 186 دستگاه در سال جاری افزایش یافته است.

رسولی نژاد اظهار داشت: در ارسال پیام های هوانوردی در سال 2008 نیز نسبت به 2007 حدود 5 درصد افزایش به وجود آمده است . در سال گذشته تعداد پیام های هوانوردی از 32 هزار و 500 عدد به 34 هزار و 250 عدد افزایش یافته بود..