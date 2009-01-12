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۲۳ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۳۴

رسولی نژاد به مهر اعلام کرد:

خریداری 60 میلیارد ریال تجهیزات فرودگاهی در سال جاری

خریداری 60 میلیارد ریال تجهیزات فرودگاهی در سال جاری

معاون عملیات هوانوردی شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور از خرید بیش از 60 میلیارد ریال تجهیزات فرودگاهی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

محمود رسولی نژاد در گفتگو با مهر گفت: از ابتدای سال جاری بیش از 60 میلیارد ریال از اعتبارات داخلی شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور صرف خرید سیستم ها و تجهیزات کمک ناوبری فرودگاه های کشور شده است.

معاون عملیات هوانوردی شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور افزود: خرید تجهیزات فرودگاهی با وجود تحریم اتفاق افتاده و این تجهیزات در فرودگاه حضرت امام خمینی (ره)، بیرجند، مشهد، بندرعباس، اراک و سمنان مورد استفاده قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تعداد سیستم های کمک ناوبری شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور از 174 دستگاه در سال 86 به 186 دستگاه در سال جاری افزایش یافته است.

رسولی نژاد اظهار داشت: در ارسال پیام های هوانوردی در سال 2008 نیز نسبت به 2007 حدود 5 درصد افزایش به وجود آمده است . در سال گذشته تعداد پیام های هوانوردی از 32 هزار و 500 عدد به 34 هزار و 250 عدد افزایش یافته بود..

کد مطلب 814684

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