"بی پولی"بر اساس موسیقی ردیف دستگاهی است

سهراب پورناظری با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : ساخت موسیقی "بی پولی" نخستین تجربه من در حوزه آهنگسازی فیلم است که تجربه جالبی برای من بود چراکه به شخصه کار روی فضاهای تصویری را بسیار دوست دارم و زمانی که پیشنهاد ساخت موسیقی این فیلم شد بی درنگ پذیرفتم و تا کنون حدود 30 درصد ازآن را به انجام رسانده ام .

این نوازنده کمانچه در ادامه فزود : داستان این فیلم در فضاهای متفاوتی از زندگی شهرنشینی می گذرد و طبعا بیان موسیقایی مختلفی را نیزمی طلبد به همین دلیل از موسیقی فیلم به فراخور داستان در فضاهای متفاوتی سیر می کند و قرار نیست من به عنوان یک آهنگساز حرف خودم را در موسیقی متن "بی پولی "بزنم چراکه موسیقی فیلم باید متناسب با کل داستان باشد در واقع موسیقی هم مانند سایر عوامل تولید در خدمت حرف فیلم است البته دراین بین مشورت هایی هم با کارگردان دارم.

پورناظری با اشاره به استفاده از سازهای تار و کمانچه و برخی از سازهای ارکستر سمفونیک در ساخت این اثرخاطرنشان کرد : پس از ساخت موتیف های مختلف برای فضاهای متفاوت این فیلم در پایان یک ترانه از افشین یداللهی و آواز خودم ارائه خواهم کرد که در بخش پایانی فیلم شنیده می شود.

لازم به ذکر است داستان این فیلم درباره زوج جوانی است که درگیر یک دوره بیکاری و بی پولی می‌شوند.