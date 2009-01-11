زنگ غزه در مدارس کشور نواخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر آموزش و پرورش در سفر به سنگال پس از ارائه پیام رئیس جمهور به رئیس دوره ای سازمان کنفرانس اسلامی شب گذشته وارد تهران شد.

علیرضا علی احمدی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف این سفر گفت: یکی از وظایفی که مسلمانان در قبال جنایات رژیم اشغالگر قدس عهده دار هستند این است که با فعالیتهای دیپلماتیک و جلب افکار عمومی دنیا جلوی این تهاجمات را بگیرند. در همین راستا دولت جمهوری اسلامی ایران هیئتهایی دیپلماتیک و سیاسی به تعداد قابل توجهی از کشورهای دنیا از جمله دو کشور مهم آفریقایی سنگال و نیجریه اعزام کرد.

وزیر آموزش و پرورش و نماینده ویژه رئیس جمهور در این سفر افزود: در دیدار با رئیس جمهور سنگال آخرین وضعیت مردم غزه و شدت تهاجمات وارده بازگو شد و مورد بررسی قرار گرفت و مسائلی پیرامون نحوه اعمال فشار به رژیم صهیونیستی، باز شدن گذرگاه رفح و کمک رسانی به مردم جنگ زده مطرح شد.

وی گفت: همچنین طرف سنگالی اعلام کرد: به عنوان رئیس سازمان کنفرانس اسلامی مسافرتهای دوره ای به کشورهای مختلف به منظور کمک به حل مسئله غزه را طراحی خواهد کرد. ایران نیز اعلام کرد با همکاری با سازمان کنفرانس اسلامی مقدمات سفر را فراهم سازد.

علی احمدی با اشاره به ملاقات خود با رئیس جمهور نیجریه خاطرنشان کرد: در این ملاقات پیام رئیس جمهور ایران تقدیم همتای نیجریه ای شد و در خصوص ابعاد حمله ویرانگر و فعالیتهای نسل کشی رژیم صهیونیستی بحث و تبادل نظر شد.

وزیر آموزش و پرورش در پایان گفت: زنگ غزه روز سه شنبه 24/10/87 به صورت نمادین و در حمایت از مردم غزه در مدارس کشور نواخته خواهد شد.