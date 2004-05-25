۵ خرداد ۱۳۸۳، ۱۳:۵۷

اصغر كفشچيان مقدم درگفتگو با "مهر" :

برگزاري نمايشگاه هنر جديد تمديد شد

نمايشگاه " هنر جديد " تا سي ام خرداد ماه در باشگاه دانشجويي دانشگاه تهران برپا خواهد بود .

اصغر كفشچيان مقدم ، دبير سومين دوره نمايشگاه هنر جديد در گفتگو با خبرنگار هنري  خبرگزاري "مهر"  ، ضمن با اعلام تمديد زمان برپائي اين نمايشگاه گفت : باشگاه دانشجوئي دانشگاه تهران  در مركز شهر واقع شده و تنها مكان مناسبي ست كه  امكان دسترسي همه علاقه مندان به اين نمايشگاه را فراهم مي كند .
وي افزود : با توجه به درخواست هاي متعددي كه از سوي مراكز ، مدارس و دانشگاه هاي هنري براي بازديد از نمايشگاه به دبير خانه اين نمايشگاه  رسيده است ، و مذاكراتي كه با مسئولان و گردانندگان باشگاه دانشجوئي داشتيم ، زمان برپائي اين نمايشگاه تا سي ام خرداد ماه تمديد شد .
كفشچيان مقدم گفت : تامين هزينه هاي مالي برپائي اين نمايشگاه بر عهده مركز هنرهاي تجسمي است و باشگاه دانشجوئي نيز بهترين محلي بود كه به رايگان در اختيار اين نمايشگاه قرار گرفت . علاوه بر باشگاه دانشجوئي فضاي زير كتابخانه مركزي دانشگاه تهران و نگارخانه تهران نيز براي اين منظور در اولويت هاي بعدي قرار داشتند ، اما مسئولان دانشكده هنر دانشگاه تهران درمورد  در اختيار گذاشتن نگارخانه تهران  نظر مساعدي نداشتند .
کد مطلب 81469

