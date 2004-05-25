برگزاري نمايشگاه هنر جديد تمديد شد

اصغر كفشچيان مقدم ، دبير سومين دوره نمايشگاه هنر جديد در گفتگو با خبرنگار هنري خبرگزاري "مهر" ، ضمن با اعلام تمديد زمان برپائي اين نمايشگاه گفت : باشگاه دانشجوئي دانشگاه تهران در مركز شهر واقع شده و تنها مكان مناسبي ست كه امكان دسترسي همه علاقه مندان به اين نمايشگاه را فراهم مي كند .

وي افزود : با توجه به درخواست هاي متعددي كه از سوي مراكز ، مدارس و دانشگاه هاي هنري براي بازديد از نمايشگاه به دبير خانه اين نمايشگاه رسيده است ، و مذاكراتي كه با مسئولان و گردانندگان باشگاه دانشجوئي داشتيم ، زمان برپائي اين نمايشگاه تا سي ام خرداد ماه تمديد شد .

كفشچيان مقدم گفت : تامين هزينه هاي مالي برپائي اين نمايشگاه بر عهده مركز هنرهاي تجسمي است و باشگاه دانشجوئي نيز بهترين محلي بود كه به رايگان در اختيار اين نمايشگاه قرار گرفت . علاوه بر باشگاه دانشجوئي فضاي زير كتابخانه مركزي دانشگاه تهران و نگارخانه تهران نيز براي اين منظور در اولويت هاي بعدي قرار داشتند ، اما مسئولان دانشكده هنر دانشگاه تهران درمورد در اختيار گذاشتن نگارخانه تهران نظر مساعدي نداشتند .

