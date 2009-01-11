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۲۲ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۱۳

اهدای جایزه ویژه همگرایی در آسیا در جشنواره فیلم فجر

اهدای جایزه ویژه همگرایی در آسیا در جشنواره فیلم فجر

دومین جایزه همگرایی در آسیا به منظور توجه بیشتر به سینمای آسیا و فرهنگ مشرق‌زمین در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر اهدا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد این جایزه در بخش جلوه‌گاه شرق به فیلمی تعلق می‌گیرد که ویژگی‌های قاره کهن آسیا را برجسته و روح همگرایی را در این قاره تقویت کند.

جایزه همگرایی آسیا پارسال از سوی دبیرخانه جشنواره با مشارکت مجمع مجالس آسیایی در نظر گرفته شد تا عامل تشویقی دیگری در راستای رویکرد چند سال اخیر جشنواره فیلم فجر به فرهنگ و هویت شرقی و سرنوشت مشترک آسیایی باشد. هدف از طراحی این جایزه مشارکت هنرمندان در خلق ایده‌های نو برای نیل به همگرایی در آسیا و ترویج آن در افکار عمومی است.

مجمع مجالس آسیایی که در اهدای جایزه مشارکت دارد، سال 2006 با حضور 40 کشور آسیایی تاسیس شد تا موضوع همگرایی در آسیا و در نهایت تشکیل پارلمان آسیا را دنبال کند و از سال 2007 تهران مقر دائمی آن شد. پارسال نخستین جایزه ویژه همگرایی در آسیا به "زندگی در ترس" ساخته لوی تاک چوین اهدا شد.

کد مطلب 814699

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