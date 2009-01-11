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۲۲ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۰۸

بهنام صداگذاری "پای پیاده" را شروع کرد

بهنام صداگذاری "پای پیاده" را شروع کرد

مسعود بهنام صداگذاری فیلم سینمایی "پای پیاده" به کارگردانی فریدون حسن‌پور را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام صداگذاری را از مدتی پیش شروع کرده تا فیلم برای حضور در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر آماده شود. سعید شاهسواری هم به زودی تدوین ششمین فیلم سینمایی حسن‌پور را به پایان می‌رساند.

"پای پیاده" اوایل مرداد در ارتفاعات تنکابن کلید خورد و فیلمبرداری نیمه شهریور پایان یافت. محمدرضا فروتن، رضا ناجی، فاطمه صادقی، مریم بوبانی، فریبا آهنگ، دانیال محمودنیا، قاسم شبگرد، اردشیر وزیری، الناز ثقفی، نوشین بابایی و مبینا میرزاکریمی در فیلم بازی کرده‌اند.

"پای پیاده" درباره جعفر است که هنوز عاشق نشده تا زنی غریبه وارد روستا می‌شود... سایر عوامل فیلم عبارتند از فیلمبردار: نادر معصومی، صدابردار: جهانگیر میرشکاری و بهمن الوندی، طراح صحنه و لباس: حسن روحپروری، دستیار کارگردان: یوسف روحانی، عکاس: سیدمحمد پیغمبرزاده، مدیر تولید: کیومرث عباسی، تهیه‌کننده: علی لدنی و روابط عمومی: احمد رنجبر.

کد مطلب 814702

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