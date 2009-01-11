بهنام صداگذاری "پای پیاده" را شروع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام صداگذاری را از مدتی پیش شروع کرده تا فیلم برای حضور در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر آماده شود. سعید شاهسواری هم به زودی تدوین ششمین فیلم سینمایی حسن‌پور را به پایان می‌رساند.

"پای پیاده" اوایل مرداد در ارتفاعات تنکابن کلید خورد و فیلمبرداری نیمه شهریور پایان یافت. محمدرضا فروتن، رضا ناجی، فاطمه صادقی، مریم بوبانی، فریبا آهنگ، دانیال محمودنیا، قاسم شبگرد، اردشیر وزیری، الناز ثقفی، نوشین بابایی و مبینا میرزاکریمی در فیلم بازی کرده‌اند.

"پای پیاده" درباره جعفر است که هنوز عاشق نشده تا زنی غریبه وارد روستا می‌شود... سایر عوامل فیلم عبارتند از فیلمبردار: نادر معصومی، صدابردار: جهانگیر میرشکاری و بهمن الوندی، طراح صحنه و لباس: حسن روحپروری، دستیار کارگردان: یوسف روحانی، عکاس: سیدمحمد پیغمبرزاده، مدیر تولید: کیومرث عباسی، تهیه‌کننده: علی لدنی و روابط عمومی: احمد رنجبر.