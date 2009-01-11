کرزای در راس هیئتی بلند پایه وارد هند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیوز چاپ پاکستان، "حامد کرزای" به منظور انجام سفری رسمی وارد دهلی نو شد.

سفر کرزای به دهلی نو دو روزه بوده و رئیس جمهوری پاکستان دراین مدت با"مانموهان سینگ" نخست وزیر و "پرناب موخرجی" وزیر امور خارجه هند دیدار می کند.

کرزای ادر این دیدارها پیام تسلیت و همدردی دولت و ملت افغانستان را با ملت و دولت هند بواسطه حملات تروریستی بمبئی به مقامات دهلی نو ارائه می کند.

این سفر درحالی انجام می شود که افغانستان و هند هر دو، سرویس اطلاعاتی پاکستان ( ISI ) را مسئول بخشی از ناآرامیهای کشور خود دانسته و هند به صراحت این نهاد پاکستانی را در حادثه تروریستی بمبئی سهیم می داند.