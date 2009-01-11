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۲۲ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۴۴

اوو مورالس اعلام کرد:

سازمان ملل تحت سلطه امپریالیسم آمریکا/ ضرورت تاسیس سازمانی جدید برای مردم جهان

سازمان ملل تحت سلطه امپریالیسم آمریکا/ ضرورت تاسیس سازمانی جدید برای مردم جهان

رئیس جمهوری بولیوی امروز با تاکید بر تاسیس یک سازمان جدید برای مردم جهان،سازمان ملل را سازمانی تحت سلطه امپریالیسم آمریکا خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اوو مورالس روز یکشنبه در سخنانی در کنگره ضمن تاکید بر تاسیس یک سازمان جدید برای مردم جهان ، سازمان ملل متحد را سازمانی تحت امپریالیسم آمریکا خواند.

وی افزود: سازمان ملل برای ساکنان جهان نیست، بلکه در سلطه آمریکا قرار دارد.

رئیس جمهوری بولیوی درادامه اظهار داشت: کجاست سازمان ملل برای حمایت از فلسطین و کجا هستند کلاه آبی های سازمان ملل برای دفاع از فلسطین.

باوجود صدور قطعنامه شورای امنیت برای توقف فوری حملات در نوار غزه ، ارتش رژیم صهیونیستی به یورش خود علیه مردم بی گناه غزه ادامه و بر شدت آن نیز افزوده است.

در شانزدهمین روز جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، تعداد شهدای فلسطینی به 880 نفر و مجروحان به بیش از سه هزار و 400  نفر رسیده  است.

کد مطلب 814723

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