قطب بنکداری شیراز در کشمکش مسئولان و کسبه معطل مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، خیابان تیموری شیراز در شهرداری منطقه هشت و در بافت قدیمی شهر قرار داشته که جمعیت این منطقه در روز 500 هزار نفر و در شب 150 هزار نفر است.

خیابان تیموری که در چنین نقطه ای واقع شده با قدمتی حدود 40 سال قطب بزرگ بنکداری شهر به شمار می رود که اکثر مغازه داران برای تهیه اقلام مورد نیاز خود روزانه در این منطقه تردد دارند اما عرض کم خیابان و تردد زیاد در این منطقه باعث ایجاد ترافیکهای بسیار زیادی شده به نحوی که شهرداری را بر آن داشت که برای خیابان تیموری چاره ای بیاندیشد و بهترین راهکار نیز به عقیده آنان جا به جایی بنکداران این خیابان به منطقه ای دیگر بود.

در چنین شرایطی بحث ایجاد سایت یا مجتمعی برای این دسته از کسبه در مکانی حوالی منطقه کوزه گری مطرح و عملیات اجرایی آن شروع شد اما پس از ساخت این مجتمع دعوت مسئولان شهری به ویژه شهرداری شیراز برای استقرار بنکداران به این محل جدید مورد استقبال چندان این دسته از کسبه قرار نگرفت و امروز نیز پس از سالها همچنان سایت ویژه بنکداران، محل استقرار تعداد کمی از عمده فروشان است.

سایت جدید بنکداران در حوالی منطقه کوزه گری دارای حدود 240 غرفه بوده اما به گفته عمده فروشان مستقر در خیابان تیموری این مجتمع از نظر امکانات اولیه و زیرساختی نیز دچار مشکل است و استقرار کسبه در این محله نتیجه بخش نخواهد بود.

امروز بنکداران اعتقاد دارند که شهرداری باید سهم و حق و و حقوق آنها را در خیابان تیموری به صورت خرید مغازه ها بپردازد اما در این قضیه فاصله 30 کیلومتری این سایت از مرکز شهر را نیز مطرح می کنند.

از سویی دیگر شنیده ها حاکی از این است که ساخت این سایت از سوی یک سرمایه گذار صورت گرفته و او نیز تاکنون نتوانسته مشکل سند این منطقه را حل کند و همچنان خریداران این غرفه ها سندی از محل کسب خود در اختیار ندارند و مجموع این مسائل شرایطی به وجود آورده که خیابان تیموری پس از 14 سال از طرح موضوع انتقال، همچنان میزبان بنکداران قدیمی شهر شیراز باشد و مغازه داران سطح شهر نیز همچنان برای خرید کالاهای خود به این خیابان مراجعه کنند.

عدم مشورت شهرداری شیراز برای ساخت سایت بنکداران

یکی از نکته هایی که از سوی بنکداران طی این مدت همواره مطرح شده عدم مشورت شهرداری شیراز در مکانیابی ایجاد سایت بنکداران بوده به گونه ای که سایت کنونی به خاطر بعد مسافت و دور از دسترس بودن آن از مراکز شهری نمی تواند برای کسبه منفعت مالی داشته باشد.

احمد مستوفی یکی از بنکداران منطقه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: من حدود 50 سال در خیابان تیموری کاسبی کرده ام و حالا نمی توانم به راحتی از این مکان جا به جا شوم، زمانیکه من در این محل کاسبی خود را شروع کردم خیلی ها که امروز برای جابجایی ما تصمیم می گیرند هنوز به دنیا نیامده بودند آن هم تصمیمی که به دور از منطق و کار کارشناسی است و در آن مسائل و نیازهای مختلف بنکداران دیده نشده است.

وی تصریح کرد: اعتقاد ما بنکداران بر این است که اگر شهرداری می خواست برای ما محلی بهتر از تیموری ایجاد کند باید در ابتدا با کسبه نیز مشورتی می کرد و مسائل و مشکلات آنها را نیز در مکانیابی طرح جدید در نظر می گرفت.

مستوفی گفت: این سایت جدید بنکداران از مرکز شهر فاصله زیادی دارد و برای مغازه داران تردد به این محل بدون وسیله نقلیه دشوار است از طرفی در این سایت هیچگونه کار زیربنایی و اصولی برای انبارهای ما انجام نشده پس نباید مسئولان شهری شیراز توقع داشته باشند که ما کاسبی خود را به مکانی ببریم که باعث ضرر و زیان ما می شود.

خیابان تیموری جزو میراث شهر شیراز است

رئیس اتحادیه توزیع کننده و عمده فروشان مواد غذایی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با اشاره به اینکه خیابان تیموری با قدمتی چند ده ساله جزو میراث این شهر محسوب می شود، افزود: این خیابان یک بازار وکیل بدون سقف است، مگر می شود چنین میراثی را جابجا کرد.

غلامرضا ارزاق با اشاره به اینکه این جابجایی موجب ورشکستی بسیاری از کسبه می شود، تصریح کرد: در این سایت جدید حدود 240 تا 250 غرفه بنا شده که نزدیک به 100 غرفه آن به فروش رفته ولی به نظر می رسد برخی از افراد که در آن محل غرفه خریداری کرده اند بنکدار نبوده و فقط به خاطر وضعیت مناسب مالی چنین اقدامی کرده و غرفه خود را به دیگران اجاره می دهند و این امر باعث شده که بازار دلال بازی در این سایت رونق بگیرد.

وی با طرح این موضوع که مگر کسبه این محل اتحادیه و یا پیشکسوت نداشته اند که بدون هیچگونه مشورت و دانشی در این خصوص سایت جدید مکانیابی و ساخته شد، افزود: غرفه های جدید در سایت برای همه کاری مناسب است به غیر از عمده فروشی مواد غذایی و نباید ما را مجبور به این جابجایی کنند.

رئیس اتحادیه توزیع کننده و عمده فروشان مواد غذایی با اعلام اینکه در خیابان تیموری مغازه ها همه با کاربری تجاری بوده نه مسکونی، گفت: شهرداری برای این انتقال باید حق و حقوق کسبه را پرداخت کند نه اینکه از طریق بستن راه، قطع کردن آب و برق و... کسبه را مجبور به ترک محل کند.

ارزاقی بعد مسافت و دسترسی به سایت بنکداران را یکی از مهمترین مشکلات این مکان جدید عنوان کرد و افزود: اگر بنکداری شیراز به این منطقه منتقل شود کامیونهای باربری باید مسیری حدود 40 کیلومتر را طی کنند تا به محل برسند و اکثر این مسافت نیز از محل زندگی مردم و تردد شهروندان رد می شود.

شهرداری برای مکانیابی سایت جدید باید پخته تر عمل می کرد

یک عضو شورای شهر نیز با اعلام اینکه ما نیز با نظر بنکداران در مورد مشکلات مسافتی موجود در سایت جدید موافقیم، تصریح کرد: شهرداری در آن زمان باید پخته تر عمل می کرد و پس از تحقیقات و مطالعات دقیق دستور ساخت چنین مجتمعی را می داد و امروز نیز باید جبران مافات کند.

مهدی خانی ضمن تایید وجود یک سرمایه گذار در ساخت سایت بنکداران بیان کرد: ساخت این سایت با وجود یک سرمایه گذار انجام شد و او نیز تاکنون نتوانسته توقعات را برآورده سازد و حتی مشکل سند آن محل همچنان پابرجاست.

وی در پاسخ به این سئوال که بنکداران عقیده دارند که هنگام مکانیابی این مجتمع باید با آنها نیز مشورت می شد، گفت: از لحاظ شهرسازی و شهری دلیلی ندارد که اگر ساخت و سازی در هرجایی انجام شود گروهی نیز مورد مشورت قرار گیرند زیرا مهندسین شهرداری به طور یقین کارهای اصولی را انجام داده اند.

این عضو شورای شهر شیراز گفت: کسبه در خیابان تیموری طبق قانون شروع به کسب و کار کرده اند و حالا هم باید طبق قانون با آنها رفتار شود و دراین بین شورای شهر به طور کامل حق را به بنکداران می دهد و از آنها حمایت خواهد کرد.

سایت بنکداران مجهز و کامل است

معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با اشاره به اینکه ساخت این مجتمع هیچگونه مشکل صنفی ندارد، افزود: در این سایت غرفه هایی با انبارهای بسیار بزرگ ایجاد شده و از این بابت هیچگونه مشکلی وجود ندارد و در این سایت شرایط به هر گونه ای که باشد بهتر از وضعیت موجود در تیموری است زیرا در این خیابان کسبه خانه های پشتی مغازه خود را خریداری کرده و به عنوان انبار استفاده می کنند ولی در این سایت انبارهایی مجهز بنا شده است.

علی اصغر عزیزخانی هچنین گفت: ما هیچگونه تعرضی به مالکیت مغازه های خیابان تیموری نداریم بلکه فقط اعلام کرده ایم که اگر صاحبان مغازه می خواهند شغل بنکداری خود را ادامه دهند باید به سایت ساخته شده منتقل شوند و مغازه های خود را نیز می توانند تحت مالکیت داشته باشند اما باید آن را تغییر کاربری دهند.

وی تصریح کرد: ترافیک خیابان تیموری بسیار زیاد شده و مهمترین هدف ما نیز در ساخت سایت جدید رفع ترافیک بوده است اما همزمان با ساخت این مجتمع برخی از مغازه های خیابان تیموری نیز گسترش یافتند و مجوزهای لازم به این امر نیز داده شد به همین خاطر امروز شیراز دو قطب بنکداری دارد.

وی تصریح کرد: به هر حال باید تلاش شود که ترافیک این محل که ناشی از تردد در این مغازه ها است کاهش یابد و در این راه قرار نیست تعرضی به واحدهای این محدوده صورت گیرد.

در هر صورت در وجود ترافیک موجود در خیابان تیموری شکی نیست، اما مسائلی نظیر بعد مسافت برای کسب و کار بنکداران مشکل ایجاد می کند که برای این امر نیز باید بررسیهای لازم صورت گیرد تا هم بنکداران محل با مسائل مالی مواجه نشوند و هم اینکه مسائل مختلف ترافیکی این بخش از شیراز به گونه ای سامان یابد اما این روند پس از گذشت 14 سال به کندی صورت می گیرد که برای سرعت بخشیدن به حل مشکلات موجود این حوزه باید تدابیر لازم اخذ شود.