پزشکان عمومی نباید از حضور در تصمیمات نظام پزشکی منع شوند

دکتر مسعود مسلمی فرد با اشاره به مصاحبه دکتر علی نوبخت حقیقی اهانتی که به جامعه پزشکان عمومی کشور روا داشته است به خبرنگار مهر گفت: دبیر علمی فرهنگستان علوم پزشکی ایران در این مصاحبه عنوان داشته که جای حل مشکلات پزشکان عمومی در سازمان نظام پزشکی نیست و جامعه پزشکان عمومی به دنبال خوشنامی باشند.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور تصریح کرد: بیان این مطالب بدان معناست که پزشکان عمومی کشور بدنام هستند و حالا باید به دنبال خوشنامی باشند که این حرفها بدترین اهانتی است که به جامعه زحمتکش پزشکان عمومی نسبت داده شده است.

پزشکان عمومی جزو شریفترین اقشار جامعه هستند که اگر ریشه آنان خشکانده شود در واقع ریشه جامعه پزشکی خشک خواهد شد



در حال حاضر بیش از 81 هزار نفر پزشک عمومی در کشور وجود دارد که اکثریت آنان به رغم شرایط نامناسب مالی که دارند در خدمت تامین سلامت مردم هستند. اجرای طرح پزشک خانواده با حضور پزشکان عمومی کشور از جمله تلاشهای این قشر از جامعه پزشکی است که نباید نسبت به آن بی اعتنا بود. حوزه سلامت مدیون فعالیت و زحمات پزشکان عمومی است که بدون هیچ چشم داشتی در اقصی نقاط کشور حضور یافته و در خدمت مردم هستند.



نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور به پرونده های انضباطی و شکایاتی که از جامعه پزشکی در مراجع قضایی صورت می گیرد اشاره کرد و افزود: با توجه به جمعیت بالای جامعه پزشکان عمومی کشور این افراد دارای کمترین شکایت و پرونده در مراجع قضایی هستند.

مسلمی فرد با طرح این سئوال که چرا پزشکان عمومی کشور نباید به عنوان تصمیم گیرندگان در سازمان نظام پزشکی حضور داشته باشند تصریح کرد: نباید بین پزشکان رشته های مختلف جدایی و تفرقه بیفتد.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی با تاکید مجدد بر عذرخواهی نوبخت از پزشکان عمومی کشور افزود: جامعه پزشکی و پزشکان عمومی جزو شریفترین اقشار جامعه هستند و اگر قرار باشد ریشه پزشکان عمومی خشکانده شود در واقع ریشه جامعه پزشکی خشک خواهد شد.

مسلمی فرد گفت: قطعا با در پیش گرفتن چنین رویه هایی هیچ انگیزه ای برای خدمت پزشکان عمومی باقی نخواهد ماند و از این رو خواستار عذرخواهی رسمی دبیرعلمی فرهنگستان پزشکی ایران از جامعه پزشکان عمومی کشور هستیم.