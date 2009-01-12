  1. جامعه
  2. شهری
۲۳ دی ۱۳۸۷، ۸:۲۷

کشف بیش از 150 کیلوگرم زعفران تقلبی در مشهد

کشف بیش از 150 کیلوگرم زعفران تقلبی در مشهد

مشهد - خبرگزاری مهر: با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی استان خراسان رضوی افرادی که در کار تولید و توزیع زعفران تقلبی و غیر بهداشتی در مشهد دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادقی رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با بیان این خبر افزود: در راستای اجرای طرح ضربتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد شدید با عوامل آن کارآگاهان مبارزه با قاچاق با دریافت گزارشات مردمی در جریان فعالیت گروهی از مجروحان قرار گرفتند. این افراد با در اختیار داشتن چندین خودرو با انتقال زعفران به مشهد در انبارهای مخصوص نگهداری و پس از اضافه کردن رنگ و اسانس و بسته بندی توزیع می کردند.

کارآگاهان پلیس آگاهی در ابتدا با توجه به گستردگی فعالیت قاچاقچیان به جمع آوری اطلاعات اولیه پرداختند و با بررسیهای صورت گرفته مشخص شد اعضای یک گروه از قاچاقچیان حرفه ای در این زمینه می باشند.

در مرحله بعد پس از چندین روز فعالیت اطلاعاتی گسترده و کنترل نامحسوس عوامل قاچاق انبار اصلی و محل نگهداری زعفران کشف و این انبار به صورت غافلگیرانه و ضربتی از سوی کارآگاهان مورد بازرسی قرار گرفت که در نهایت بیش از 150 کیلوگرم زعفران تقلبی و قاچاق کشف و ضبط شد.

در ادامه عملیات 4 متهم اصلی پرونده توسط کارآگاهان شناسایی و دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاههای آنان تعداد زیادی لوازم بسته بندی به مارکهای مختلف، مقادیر زیادی رنگ و اسانسهای کاملا غیر بهداشتی کشف و ضبط شد. متهمان پس از اعتراف به جرم خود با صدور قرار روانه زندان شدند.

سرهنگ صادقی در پایان با تشکر از همکاری و گزارش سریع شهروندان در خصوص فعالیت این گروه بار دیگر تاکید کرد عزم جدی پلیس آگاهی برای برخورد با عوامل قاچاق در کشور هیچ امیدی برای قاچاقچیان باقی نخواهد گذاشت و پلیس آگاهی برای موفقیت بیشتر در این زمینه در انتظار همکاری مستمر شهروندان در سراسر کشور است.

کد مطلب 814751

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها