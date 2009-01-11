مهارتهای آتش نشانی به ساعات درسی دانش آموزان اشتهاردی افزوده شد

مس الله گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این دوره آموزشی که به صورت مستمر تا پایان سال تحصیلی برای دانش آموزان در کنار ساعات درسی آنان گذاشته می شود با هدف آشنایی آنان با نکات پیشگیری از آتش سوزی و کنترل آن بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در این کلاس های آموزشی چگونگی کنترل انواع آتش سوزی ها در منازل و مکان های تجاری و صنعتی به دانش آموزان آموزش داده می شود.

این مسئول عنوان کرد: با اجرای این طرح می توان گام موثری در جهت افزایش ضریب ایمنی و کاهش خطرات ناشی از آتش سوزی در مکان های مختلف برداشته خواهد شد.

گنجی ادامه داد: دانش آموزانی که آموزش های آتش نشانی را فرا می گیرند می توانند در مواقع ضروری از توانمندی های آنان استفاده کرد و باری از دوش سازمان های آتش نشانی برداشت.

وی افزود: این طرح با همکاری آموزش و پرورش و آتش نشانی اشتهارد به مرحله اجرا در آمده است و امید می رود این دوره های آموزشی در سال های آینده نیز در سایر مقاطع تحصیلی نیز برگزار شود.

اشتهارد واقع در 70 کیلومتری جنوب غربی کرج بیش از 20 هزار نفر جمعیت داشته که پنج هزار نفر آنان در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل هستند.