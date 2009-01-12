کشته شدن 3 نظامی آمریکایی در افغانستان/درگیریهای شدید در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال، سه نظامی آمریکایی در ولایت زابل افغانستان در منطقه قندهار و در اثر یک انفجار یک بمب جاده ای کشته شدند.

انفجار مزبور در کنار انفجار یک بمب دست ساز در بازاری در قندهار تعداد کشته های آمریکا در افغانستان را از سال 2001 تاکنون به 637 نفر رساند.

این در حالی است که جوزف بایدن معاون اول باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب برای گفتگو با مقامهای افغان به این کشور سفر کرده است.

در پاکستان نیز تنشها میان طالبان و دولت این کشور افزایش یافته و سخنگوی ارتش این کشور از درگیری گسترده با اعضای این گروه شبه نظامی در مرزها با افغانستان خبر داد.

وی از کشته شدن چهل عضو طالبان و همچنین شش نظامی پاکستانی در این درگیری ها خبر داد.

