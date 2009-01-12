به گزارش خبرنگار مهر، "هفت زن نابینا" که به همت محمد شیروانی با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شده در هشتمین جشنواره فیلم مستند هلسینکی ـ داک پوینت که از بزرگترین جشنوارههای مستند در کشورهای نوردیک است، به نمایش درمیآید. این جشنواره از 20 تا 25 ژانویه (اول تا ششم بهمن) در هلسینکی فنلاند برگزار میشود.
شیروانی به همراه هفت زن فیلمساز نابینا
این فیلم همچنین روز 19 بهمن در جشنواره فیلمهای ایرانی دانشگاه رایس شهر هوستن در ایالت تگزاس نیز اکران میشود. "گفتگو با دیوار" سارا پرتو، "مرگ شاهد" شکوفه داورنژاد، "راه زندگی" نرگس حقیقت، "یادداشتهای دیشب" بنفشه احمدی، "آتش سوزان" مهدیس الهی، "عشق" ندا حقیقت و "شب بخیر" نغمه هدایت هفت اپیزود "هفت زن نابینا" هستند.
در هفته فیلمهای ایرانی دانشگاه رایس آمریکا فیلمهای سینمایی "پوست موز" ساخته علی عطشانی و "آن جا" ساخته عبدالرضا کاهانی نیز به نمایش درخواهند آمد. مستند "هفت زن نابینا" را هفت فیلمساز زن نابینا ساختهاند که مدتی زیر نظر شیروانی آموزش فیلمسازی دیدهاند.
این فیلم مستند پیشتر در سومین جشنواره فیلم رم نیز به نمایش درآمد که از 22 تا 31 اکتبر (اول تا 10 بهمن) برگزار شد. هفته فیلمهای ایرانی در موزه هنرهای زیبای بوستن هم که از 17 آبان تا 10 آذر برپا شد نیز مستند "هفت زن نابینا" را به نمایش گذاشته بود.
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