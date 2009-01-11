شهرداری ناحیه 2 ساری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر ، استاندار مازندران امروز یکشنبه در مراسم افتتاح شهرداری ناحیه دو ساری گفت: بسیاری از نیازهای شهروندان این منطقه با مراجعه به این ناحیه حل و فصل خواهد شد که در کاهش میزان ترافیک و صرفه جویی در زمان بسیار موثر است و این همان اهتمام دولت است که در پی سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به استان ها و شهرها به دست آمد.

وی افتتاح شهرداری ناحیه دو ساری را از اقدامات مثبت شورای شهر و شهرداری دانست وگفت: اساس تشکیل شوراهای اسلامی این است که مردم از میان خود افرادی را بگمارند تا نیازهایشان سریع تر رسیدگی شود تا با افزایش سطح خدمت رسانی شاهد عمق خدمات از سوی مسئولین باشیم.

استاندارمازندران با اشاره به وسعت رو به رشد ساری درسال های اخیر تصریح کرد: با توجه به تلاش شورا و شهردار و به جهت اینکه شهر ساری مرکز استان می باشد دستور دو منطقه ای شدن ساری ابلاغ شد.

استاندار مازندران با اشاره به بازدید اخیر از پروژه های شهر ساری گفت: پروژه آب و فاضلاب این شهر نیز در ۳۰ ماه اینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی از اجرای برنامه تصفیه و انتقال آب سد شهیدرجایی جهت استفاده در امور کشاورزی وامورمصرفی مردم در آینده خبرداد و گفت: کار ساخت منبع ۱۰ هزار متر معکبی ساری جهت تامین آب آشامیدنی شهر ساری روبه پایان است که ازطریق ۳ چاه آب این منبع تامین خواهد شد.

در پایان این مراسم محمد فلاح باحکم استاندارمازندران به عنوان اولین شهردار منطقه دو ساری معرفی شد.

