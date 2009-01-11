وضعیت زمین ورزشگاه یاسوج مطلوب نبود/ با پاس قرارداد سه ساله دارم

سرمربی پاس همدان پس از پایان این بازی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: تمرینات خوبی را برای پیروزی در این مسابقه انجام دادیم و این بازی را جدی گرفتیم و نشان دادیم که یک تیم لیگ برتری هستیم.

وی بیان کرد: استقبال زیاد تماشاگران یاسوجی از این بازی برای من جالب بود و خیلی خوشحالم که تماشاگران زیادی به ورزشگاه آمده بودند زیرا فوتبال به خاطر تماشاگران بازی می شود.

بگوویچ اظهار داشت: مهمان نوازی یاسوجی ها چه در این دیدار و چه در دفعه قبل که بازی برگزار نشد، بسیار خوب بود همچنین سه بازیکن یاسوجی نشان دادند که می توانند در تیمهای بزرگتر بازی کنند.

وی در خصوص وضعیت پاس در جدول رده بندی لیگ برتر نیز گفت: از نتایج نیم فصل راضی نیستم و تلاش می کنیم در نیم فصل دوم جبران کنیم و بازیهای بهتری انجام دهیم.

وینگو در پاسخ به سئوالی در خصوص نقش منصور پورحیدری در تیم، نیز تصریح کرد: پورحیدری یک مرد واقعی است و حق زیادی بر گردن فوتبال ایران دارد و برای من افتخاری است که با ایشان کار می کنم.

وی همچنین بیان داشت: با پاس همدان قرارداد سه ساله دارم و قصد جدایی از این تیم را ندارم.