موفقیت محقق ایرانی دانشگاه مریلند در کشف ژن فشار خون بالا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر افشین پارسا از دانشگاه مریلند به همراه گروهی از محققان آمریکایی با استفاده از تکنیک تجمع ژن به تصویربرداری از ژنهای مسئول در ایجاد فشار خون بالا پرداخته و در خلال بررسیهای خود موفق به شناسایی ژنی شدند که در تنظیم فعالیت کلیه ها و افزایش فشار خون نقش قابل توجهی دارد.

به گفته این محققان ژن تازه کشف شده و میزان نقش آن در فرآیند پردازش نمک خون در کلیه ها می تواند ارتباط مستقیمی با در معرض خطر بودن جان افراد مختلف از تبعات فشار خون بالا داشته باشد.

این یافته ارزشمند با همکاری دکتر افشین پارسا از مدرسه پزشکی دانشگاه مریلند و سایر محققان این دانشگاه و چند تن از محققان و دانشمندان دیگر مراکز تحقیقاتی آمریکا ارائه شده است.

محققان این پروژه با ارائه اطلاعات مختلف درباره این کشف جدید اعلام کردند، گرچه فشار خون بالا به عنوان عاملی مهم و تهدید کننده برای سلامت جوامع به حساب می آید، با این حال دانش بشری درخصوص این بیماری و عوامل شکل دهنده آن از جمله علل ژنتیکی پدیدآورنده آن بسیار محدود است.

به گزارش مهر، این ژن STK39 نام داشته و به عقیده محققان پروژه برآورد می شود افرادی که حامل متغیر خاصی از آن باشند در مقایسه با سایر افرادی که نسخه های متداول تری از این ژن را دارند از فشار خون بالاتری رنج می برند.