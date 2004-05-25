مجسمه داود اثر ميكل آنژ بار ديگر به نمايش گذاشته شد

مجسمه داود پس از انجام عمليات بازسازي و ترميم

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر" ، برا ي اولين بار بعد از شست و شوي مجسمه داود ميكل آنژ ، از اين مجسمه درفلورانس پرده برداري شد . آنتونيو پالوچي مدير موسسه هنر فلورنتين عمليات پاكسازي انجام شده بر روي اين مجسمه را همانند شستن صورت يك كودك توصيف كرده و آن را يك ترميم غير غابل تشخيص دانست .

پيش از اين اختلاف نظر متخصصان براي نحوه انجام عمليات شستشو و پاكسازي اين مجسمه يكي از جنجالي ترين مباحث تخصصي ترميم آثار هنري درسطح جهان را پديد آورده بود . موسسه هنر فلورنتين براي پاك سازي و ترميم اين مجسمه آن را با آب مقطر شستشو داد . در حالي كه 39 كارشناس بين المللي هنر با امضاي نامه اي از گالري "آكادمي" در شهر فلورانس خواسته بودند از طرح خود براي شست و شوي مجسمه داود دست بردارد . اين گروه خواستار تصميم گيري يك هيات مستقل درباره بهترين راه تميز كردن مجسمه داود بودند.

آنتونيو پالوچي، سرپرست هنري فلورانس، در پاسخ به اين نامه در همان زمان گفت: ما در زمينه مرمت آثار هنري در جهان اول هستيم. هيچ نيازي نيست يك گردگيري ساده و تحت نظارت را بزرگنمايي كنيم.

در واقع از 11 سال قبل براي پاكسازي مجسمه برنامه ريزي شده و قرار بود براي يافتن ترك ها و لكه هاي مجسمه، هر اينچ آن به كمك فنون ديجيتالي نقشه برداري شود.

مجسمه ميكل آنژ بيش از 300 سال از عمر خود را در ميدان "سينيورينا" گذراند و در سال 1873 به گالري آكادمي منتقل شد. از آن زمان به طور متوسط سالانه 2/1 ميليون نفر از آن بازديد كرده اند.

نفوذ قطرات باران در زماني حدود سيصد سال به درون سنگي كه مجسمه از آن ساخته شده است در كنار اثر تخريبي بازديد سالانه 2/1 ميليون نفراز آن باعث نفوذ ذرات غبار و دوده به عمق سنگ مجسمه شده بود .

سال 2004 ميلادي مقارن با پانصديمين سال ساخت اين مجسمه توسط ميكل آنژ و پرده برداري آن درميدان دلا سيگنورياي فلورانس است . نگارخانه دل آكادميا ، كه اين شاهكار در آن نگهداري مي شود ، يك دوره از نمايشگاههاو ديگر انواع نشر و اشاعه هنري را براي بزرگداشت پانصد سالگي اين مجسمه تدارك ديده است .