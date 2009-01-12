احتمال برگزاری مسابقه چهارجانبه با حضور استقلال، پرسپولیس و سپاهان

محسن افشارمنش در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد حضور تیم واشاش مجارستان در شهرستان بم برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم های ایرانی و خصوصا تیم مس گفت: اعضای این تیم پنجم بهمن ماه وارد کرمان می شوند و پس از حضور در شهر بم، در هتل ارگ جدید بم مستقر می شوند و ساعت 14 روز ششم بهمن ماه در نخستین دیدار خود برابر مس کرمان به میدان می روند.

وی اظهار داشت: ظاهرا چند تیم ایرانی از جمله استقلال، پرسپولیس و سپاهان هم برای برگزاری دیدار دوستانه با این تیم مجارستانی اعلام آمادگی کرده اند، مسابقاتی که عواید آنها به مردم مظلوم غزه اختصاص خواهد یافت.

مدیرکل تربیت بدنی شهرستان بم با بیان اینکه ورزشگاه تختی بم 6 هزار نفری است که در بازی با استقلال 11هزار بلیت فروخته شده بود، افزود: مسئولان برگزاری دیدار دوستانه مس کرمان و واشاش مجارستان قرار است درصورت توافق نهایی با تیم های مطرح تهرانی، تورنمنتی چهارجانبه با حضور این تیم ها برگزار شود تا این دیدارهای خیرخواهانه بازتاب های بیشتری پیدا کند.

افشارمنش در پایان گفت: در این مدت با حمایت مسئولان سازمان تربیت بدنی و استان کرمان، سرانه فضاهای ورزشی در شهرستان بم را به 35/1 سانتی متر در متر مکعب رساندیم و تلاش می کنیم با توجه به دریافت اعتبارات لازم از بخش دولتی و خصوصی، سرانه فضاهای ورزشی در روستاهای مجاور شهرستان بم را هم افزایش دهیم.