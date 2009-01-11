آینده اسرائیل در دستان سه سیاستمدار خشن

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی اعلام کرد که گیدون لوی در مطلبی در این زمینه نوشت: هم اکنون کنترل جنگ در دست سه سیاستمدار اسرائیل یعنی نخست وزیر، وزیر خارجه و وزیر دفاع است و همه تصمیمات جنگ را آنها می گیرند. البته در این میان ایهود باراک وزیردفاع فرمانده اصلی این عملیات است اما ایهود اولمرت تاکید دارد که این عملیات ادامه یابد درحالی که باراک و لیونی کمی محتاط تر هستند.

لوی درباره ایهود باراک و نرم تر شدن موضع او گفت: پیش بینی تصمیمات و رفتارهای او بسیار دشوار است گرچه در اسرائیل به زودی انتخابات برگزار می شود اما نمی توان گفت انتخابات مهمترین انگیزه برای این عملیات بوده است. هرچند بیشتر نظر سنجی ها از جلو افتادن ایهود باراک خبر می دهد اما مسئله این است که هر سه رهبر اسرائیلی مایلند موفق از این عملیات بیرون بیایند تا بتوانند به مردم خود نشان دهند که این جنگ دستاوردی داشته که اکنون این مسئله بسیار دشوار شده است.

این نویسنده روزنامه هاآرتص درپایان می نویسد: درباره اینکه این سه نفر بتوانند اسرائیل را پیروز این عملیات نشان دهد بسیار جای تردید وجود دارد اما اگر این عملیات برای اسرائیل فاجعه باشد هر سه نفر باید مسئولیت آن را بپذیرند. اگر اسرائیل شکست بخورد مطمئنا" موقعیت لیونی به شدت آسیب خواهد دید زیرا او همیشه درباره سیاستی جایگزین و متفاوت سخن می گفت درحالی که هرگز هیچ سیاست جدیدی ارائه نکرد. اوحتی به عنوان وزیر خارجه از روش های دیپلماتیک نیز استفاده نکرد. او هم اکنون ضلعی از یک مثلث است که با زبانی جز خشونت و تجاوز حرف نمی زند.