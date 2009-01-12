حمله وحشیانه، آخرین مقاومت و...

"آخرین مقاومت". ایلینویز، آمریکا. یک فرد مظنون به سرقت از بانک در بزرگراه بین ایالتی اسلحه خود را به سمت پلیس نشانه رفته است. دیوید پروبر ـ پانتگراف / اسوشیتدپرس
"تخریب". غزه، فلسطین. چند فلسطینی در اردوگاه آوارگان جبلیه میزان خسارت ناشی از حمله موشکی رژیم صهیونیستی را برآورد میکنند. علی علی ـ EPA
"جشن". سائوپولو، برزیل. بادکنکها در مراسم جشن سال نو میلادی به هوا فرستاده شدهاند. الکساندر منگینی ـ اسوشیتدپرس
"رئیسان جمهوری زنده". واشینگتن دیسی، آمریکا. باراک اوباما در کاخ سفید مورد استقبال رئیسان جمهوری قبلی قرار گرفته است. جی. اسکات اپلوایت ـ اسوشیتدپرس
"گربه خیس". واشینگتن، آمریکا. یکی از ساکنان شهر گربهای نجاتیافته از سیل را در آغوش گرفته است. جان فروشور ـ اسوشیتدپرس
"اعتراض". بیروت، لبنان. یک شهروند لبنانی در مقابل سفارت آمریکا به حمله رژیم صهیونیستی به غزه اعتراض کرده است. امیل دلال ـ رویترز
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