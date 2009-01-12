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۲۳ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۱۰

هفته‌ گذشته از نگاه دوربین ـ2/

حمله وحشیانه، آخرین مقاومت و...

حمله وحشیانه، آخرین مقاومت و...

تخریب‌های ناشی از حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به غزه، جاری شدن سیل در واشینگتن و... از تصاویر دیدنی هفته منتهی به 23 دی هستند.

"آخرین مقاومت". ایلینویز، آمریکا. یک فرد مظنون به سرقت از بانک در بزرگراه بین ایالتی اسلحه خود را به سمت پلیس نشانه رفته است. دیوید پروبر ـ پانتگراف / اسوشیتدپرس



"تخریب". غزه، فلسطین. چند فلسطینی در اردوگاه آوارگان جبلیه میزان خسارت ناشی از حمله موشکی رژیم صهیونیستی را برآورد می‌کنند. علی علی ـ EPA



"جشن". سائوپولو، برزیل. بادکنک‌ها در مراسم جشن سال نو میلادی به هوا فرستاده شده‌اند. الکساندر منگینی ـ اسوشیتدپرس



"رئیسان جمهوری زنده". واشینگتن دی‌سی، آمریکا. باراک اوباما در کاخ سفید مورد استقبال رئیسان جمهوری قبلی قرار گرفته است. جی. اسکات اپلوایت ـ اسوشیتدپرس



"گربه خیس‌". واشینگتن، آمریکا. یکی از ساکنان شهر گربه‌ای نجات‌یافته از سیل را در آغوش گرفته است. جان فروشور ـ اسوشیتدپرس



"اعتراض". بیروت، لبنان. یک شهروند لبنانی در مقابل سفارت آمریکا به حمله رژیم صهیونیستی به غزه اعتراض کرده است. امیل دلال ـ رویترز

کد مطلب 814823

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