كمك 26 ميليون دلاري بانك جهاني به بازسازي ارگ بم

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" اين مبلغ با درنظرگرفتن اولويت هاي پيش بيني شده اي از سوي كارشناسان بانك و ميراث فرهنگي ، به منظور اجراي آنها در راستاي بازساي و احياء مجموعه خشتي بم و همچنين شهرهاي تاريخي اين شهر ، به ايران اعطا خواهد شد .

همچنين گردآوري و مديريت اطلاعات ، مستند سازي كارهاي مطالعاتي واقدامات بازسازي ازجمله اولويت هاي درنظرگرفته شده از سوي بانك جهاني اعلام شده است.

پيش بيني مي شود ظرف يك تا دو ماه آينده ، مبلغي از اين وام در اختيار ايران قراربگيرد .

به گفته مشاور برنامه ريزي ميراث فرهنگي اين 26 ميليون دلار به صورت وام اضطراري به ايران تعلق گرفته است و چگونگي بازپرداخت آن به طور دقيق مشخص نيست ، البته پيش بيني مي شود زماني بالغ بر 15 تا 20 سال براي بازپرداخت آن ، در نظر گرفته شود .

مقر بانك جهاني در نيويورك ( آمريكا) است و در زمينه اعطاي وام هاي ضروري به كشورهاي مختلف فعاليت مي كند . از ويژگي هاي وام دهي اين بانك ، نرخ سود كم و مدت زمان طولاني براي بازپرداخت آن است .