دو مسجد در ایالتهای مختلف آمریکا با حمله خرابکاران مواجه شدند

دو مسجد در ایالتهای فلوریدا و پنسیلوانیای آمریکا با حمله خرابکاران و اسلام‌هراسان مواجه شدند که این اقدام، مسلمانان را از عدم تساهل و تعصب موجود در آمریکا شگفت‌زده کرد.

دفتر شورای روابط اسلامی- آمریکایی در جنوب فلوریدا گزارش کرد که روز پنجشنبه 12 دی ماه گلوله هایی به مسجد میامی و مدرسه اسلامی در ایالت فلوریدا شلیک شده است.

پلیس میامی گلوله ها را روز جمعه در دیوارهای مدرسه اسلامی و مسجد النور پیدا کرد. پلیس همچنین روزشنبه 14 دی ماه اعلام کرد این موضوع را مورد بررسی و تحقیقات بیشتر قرار می دهد. این درحالی است که در رویداد دوم خرابکاران در ساعاتی پیش از نماز ظهر روز جمعه لکه های قرمز رنگی در ورودی مسجد اوکلند در پیتسبورگ پنسیلوانیا پاشیده اند. این مسجد در تاریخ 15 ساله خود، پیشتر نیز از مورد تخریب توسط افراد خرابکار و متعصب قرار گرفته بود.

ابراهیم هوپر مدیر ارتباطات ملی شورای روابط اسلامی- آمریکایی گفت: ما از مقامات، اجرای قانون در سطح محلی، ایالتی و ملی می خواهیم این موضوع را بدون درنظر گرفتن تعصب نسبت به اماکن اسلامی مورد بررسی قرار دهند.

شورای روابط اسلامی آمریکایی بزرگترین سازمان حمایت از حقوق مدنی مسلمانان است که 33 دفتر در سراسر آمریکا و کانادا دارد. این شورا رسالت خود را تقویت درک اسلام، تقویت گفتگو، حمایت از آزادیهای مدنی ، تقویت مسلمانان آمریکایی و تشکیل ائتلافهایی می داند که صلح و درک دوجانبه را ترویج می کنند.

طلیعه ظهور و تقویت اسلام در تاجیکستان

پس از دهها سال سرکوبی تحت حاکمیت اتحادیه جماهیر شوروی، مسلمانان امروز با افتخار می‌توانند ایمان و اعتقاد خود را در تاجیکستان نشان دهند و این امر نشان از احیای اسلام در این کشور آسیای میانه دارد.

مرحبا 25 ساله مادر سه کودک با افتخار می گوید: ما مسلمان هستیم و اکنون محدودیتی برایمان وجود ندارد، پیش از این مسجدی وجود نداشت اما اکنون مساجد بسیاری در این کشور فعالیت می کنند.

مسلمانان حدود 90 درصد از جمیعت 2/7 میلیونی تاجیکستان را تشکیل داده اند. در زمان حاکمیت شوروی هرگونه نشانی از دین چون انجام حج و یا اقامه نماز مجازات به دنبال داشت.

تاجیکستان یکی از پنج کشور آسیای میانه است که پیشتر بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده که در سال 1991 فروپاشید. احیای اسلام درست پس از استقلال تاجیکستان صورت گرفت.

تعداد مسلمانانی که امسال به زیارت خانه خدا رفتند رکورد جدیدی ثبت کرد، امسال 5200 زائر راهی خانه خدا شدند که این تعداد 10 برابر بیشتر از تعداد زائران سال 2000 است.

مساجد و مدارس دینی تازه نیز بخشی از هویت و حقیقت جدید مسلمان تاجیکستان هستند.مردانی با محاسن و زنانی محجبه با روسریهای رنگارنگ در سراسر این کشور دیده می شوند. تاجیکستان تنها کشور اتحادیه جماهیر شوروی سابق است که حزب سیاسی اسلامی قانونی دارد.



مسلمانان تایلند مقابل سفارت صهیونیستها در بانکوک تظاهرات کردند

صدها مسلمان تایلندی روز دوشنبه 16 دی ماه در اعتراض به جنگ و حملات هوایی به غزه، مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در بانکوک تظاهرات کردند .

حدود 400 نفر از مسلمانان از گروه مسلمان برای صلح" مقابل سفارت رژیم صهیونیستی اجتماع کرده و پرچمهایی را در مخالفت را جنگ و آزادی غزه در دست داشتند. تظاهرکنندگان پس از قرائت بیانیه ای در محکومیت حمله صهیونیستها به غزه با ساختمانی که سفارت این رژیم غاصب در آن قرار داده سنگهایی پرتاب کردند.

مسلمانان اقلیت جمعیت تایلند را تشکیل داده اند که حدود 5 درصد از جمعیت این کشور بودائی را شامل می شود.

نخست وزیر اسلوانی از ساخت مسجد در کشورش حمایت کرد

نخست وزیر اسلوانی در گفتگو با مفتی این کشور از ایده ساخت مسجدی در اسلوانی استقبال کرد.

بورت پاهور نخست وزیر اسلوانی در دیدار با مفتی این کشور اظهار داشت که وی از ساخت نخستین مساجد در اسلوانی و یک مرکز دینی برای مسلمانان حمایت می‌کند اما ساختار ظاهری آن نباید موجبات عدم تساهل افرادی را که با ایده ساخت مسجد مخالف هستند فراهم کند.

پاهور گفت که معمارانی که برای ساخت این مساجد با آنها قرار داد بسته می‌شود باید از مسئله نگران کردن مخالفان ساخت مسجد مطلع شوند.

نخست وزیر اسلوانی همچنین اظهار داشت که ساخت مساجد باید به تحکیم شرایط جامعه ای مدرن و آزاد در اسلوانی منتهی شود.

مسلمانان در اسلوانی بیش از 30 سال است که برای ساخت مسجدی در این کشور تلاش کرده‌اند. مراسم دینی مسلمانان اسلوانی به طول معمول در مراکز اجاره‌ای ورزشی صورت می‌گیرد. انتظار می‌رود نخستین مسجد اسلوانی در شهر لیوبلیانا نزدیک مرکز شهر ساخت شود، این درحالی است که مخالفان با ساخت مسجد اظهار می‌دارند که ساختمان مسجد با مناره‌های آن می‌تواند هویت فرهنگی شهر را از بین ببرد.