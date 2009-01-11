اوباما متعهد به تلاش برای برقراری صلح در خاورمیانه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی "ای.بی.سی" درباره تحولات خاورمیانه گفت: آنچه که اکنون انجام می دهم تشکیل گروهی از بهترین افراد تا روز 20 ژانویه است تا وضعیت در خاورمیانه و روند صلح در این منطقه را مورد بررسی قرار دهند.

وی در این زمینه افزود: این گروه راهبردی را به اجرا می گذارد تا رسیدن فلسطینیان و اسرائیلی ها به خواسته هایشان تضمین شود.

اوباما در عین حال با اشاره به حق دفاع اسرائیل از شهروندانش، خاطرنشان کرد که تا زمان رسیدن به قدرت، مسئولیت این مسئله برعهده دولت جرج بوش است.

این درحالی است که پس از گذشت 16 روز از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، شمار شهدا به حدود 900 نفر رسیده است.