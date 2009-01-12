گلستانیها 15 هزار میلیارد ریال سپرده نزد بانکها دارند

کیوان علی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این درحالی است که مردم این استان سه هزار و 820 میلیارد ریال بدهی سررسید شده دارند و برای وصول این بدهی ها پیگیریهایی درحال انجام است.

وی اظهار داشت: برای وصول این طلب استانداری، بانکها، سازمانهای مربوطه، دادستانی انقلاب در حال انجام پیگیریهایی لازم هستند.

وی خاطرنشان کرد: بین مصارف و منابع بانکی در استان فاصله وجود دارد و تا پایان آبانماه حدود 24 هزار میلیارد ریال تسهیلات به هم استانیها پرداخت شد.

به گفته علی نژاد، همچنین در این مدت حدود 15 هزار میلیارد ریال منابع در بانکها وجود داشت که به این ترتیب حدود 10 هزار میلیارد ریال کسری منابع داریم.

مدیر هماهنگ کننده شعب بانکهای گلستان بیان داشت: نیاز است تا مردم با پرداخت بدهی ها منابع بانکی را تقویت کنند تا بتوانیم نسبت به اجرای برنامه ها اقدام کنیم.

وی یادآور شد: وقتی این مطالبات وصول شود برای توسعه سرمایه گذاری در استان موثر است و می توانیم برای اشتغال و توسعه سرمایه گذاری در استان برنامه ریزی شود.