پرداخت جوایز صادراتی در گلستان به روز می شود

نادعلی کهنسال در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای به روز رسانی اهدای جوایز صادراتی، دستورات لازم ارائه شد و اطلاع رسانی از طریق این سازمان و اتاق بازرگانی استان صورت گرفه است.

وی اظهار داشت: افرادی که در سال جاری نسبت به صدور کالا اقدام کرده اند باید با ارائه مدارک لازم برای تکمیل پرونده به این سازمان مراجعه کنند که تاکنون شش پرونده در این زمینه تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در سال 86 حدود 51 پرونده در زمینه جوایز صادراتی در این سازمان تشکیل شد که تاکنون 31 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است و امیدواریم با رفع مشکلات برخی پرونده ها این مشوقها هرچه زودتر ارائه شود.

به گفته کهنسال، سال جاری 66 میلیون دلار کالا به حجم 102 هزار تن از این استان به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: رب گوجه فرنگی، مواد معدنی، آهن آلات، روغن، سیب درختی از جمله کالاهایی است که به کشورهایی نظیر عراق، ترکمنستان، ارمنستان، روسیه و غیره صار شده است.