منوریل مناسب ترین گزینه قطار شهری برای کرمانشاه است

حمیدرضا صارمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: قطار شهری شامل سه نوع مترو، منوریل و تراموا است که در این میان با احتساب بار ترافیک در شهر کرمانشاه و دیگر عوامل، منوریل بهترین گزینه به نظر می رسد.

وی افزود: بافت مرکزی کلان شهری چون کرمانشاه نیاز به قطار شهری دارد، علاوه بر این نیاز، کرمانشاه شهری توریستی است که وجود منوریل می تواند بر جاذبه های آن بیفزاید.

صارمی با اشاره به اهمیت احداث منوریل و شاخصها و مزیتهای آن نسبت به مترو گفت: منوریل با زیربنای خاص خود می تواند سبب جذب گردشگران بیشتر شود از سوی دیگر منوریل به واسطه عدم حفاری در زمین کم هزینه تر است، مضاف بر اینکه شهر بر روی گسل زلزله قرار دارد و خاک آن سست است و هر گونه تخریب در زمین و ایجاد مترو سبب ایجاد مشکل برای بافتها به ویژه در خیابان مدرس خواهد شد.

وی مسیراصلی منوریل در شهر کرمانشاه را از طاق بستان تا میدان فردوسی اعلام و تصریح کرد: عبور منوریل از محور اصلی شهر که به عنوان مرکز تجاری استان نیز محسوب می شود از دیگر اهداف احداث منوریل است.

شهردار کرمانشاه در خصوص اعتبار مورد نیاز این پروژه گفت: بودجه لازم برای مطالعه فاز اول اجرای آن تخصیص یافته و باید تا سه سال دیگر به بهره برداری برسد.

کلان شهر کرمانشاه با بیش از یک میلیون نفر جمعیت هم اکنون با مشکلات عدیده ای در زمینه حمل ونقل درون شهری مواجه است که یکی از بهترین راه کارهای رفع این مشکلات احداث قطار شهری است.