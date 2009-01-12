گمیشان شهرستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حاجی گلدی کر صبح امروز در جلسه معارفه شهردار جدید این شهر افزود: دولت نهم در طول سه سال گذشته با حمایت و ایجاد طرح های اقتصادی بخصوص در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور توانسته است بستر مناسب توسعه را فراهم کرده و در تسریع و به ثمر رساندن پروژه های کوچک و بزرگ نیز موفق عمل کرده است.

وی اظهار داشت: در سال جاری مبلغ دو هزار میلیون ریال برای توسعه شهر گمیش تپه و 500 میلیون ریال دیگر برای آبهای سطحی به شهرداری این شهر اختصاص یافت.

گلدی کر همچنین بر لزوم وحدت و همدلی بین منتخبین مردم افزود: برقراری زمینه های تعامل بین شهرداری و شورای شهر در کنار استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل ها می تواند موجبات توسعه بیش از پیش یک شهر را فراهم نماید.

فرماندار بندرترکمن بیان داشت: سه رکن اعتماد، اعتبار و اختیار از ارکان اصلی مدیریت بوده که باید مدیران به آن توجه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، "بهرام بالغ چی" به عنوان شهردار جدید معرفی و از زحمات "کمال الدین حاجیلی دوجی" شهردار قبلی این شهر قدردانی شد.