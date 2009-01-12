ساخت و ساز غیرمجاز در گرگان نگران کننده شده است

قاسم حاجی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: ساخت و ساز غیرمجاز و غیرقانونی در مناطق مختلف شهری به معضلی جدی در این منطقه تبدیل شده که برای مقابله با آن به راهکاری اساسی نیاز است.

وی اظهار داشت: تفکیک های غیرقانونی و تغییر غیرمجاز اراضی و ساخت و ساز در کوچه ها و معابر تنگ و بدون توجه به قوانین و مقرارات، مشکلاتی را در این منطقه ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین محدود بودن و کم بودن سرانه فضای سبز نیز از دیگر مسائل و موضوعاتی است که افزایش این سرانه نیازمند برنامه ریزی است.

حاجی محمدی همچنین با بیان اینکه نظافت و پاکیزگی در شهر راضی کننده نیست و از جمله مسائلی است که باید درباره آن بیشتر کار شود، اظهار داشت: برای رفع مشکلات شهری با مراکز علمی و پژوهشی تعامل و ارتباط خوبی برقرار شده تا کارهای پژوهشی در این زمینه انجام شود.

وی یادآور شد: شهرداری از طرحهای پژوهشی مرتبط با مسائل شهری حمایت می کنند و نیاز است تا محققان و پژوهشگران بیشتر به این زمینه بپردازند.

وی عنوان کرد: رفع مشکلات شهری مستلزم همکاری و توجه قشرهای مختلف و همکاری بیشتر مردم با این نهاد بوده تا بتوانیم به توسعه ای مطلوب در امور شهری دست یابیم.

شهر گرگان بیش از 200 هزار نفر جمعیت دارد.