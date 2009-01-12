70 روستای گلستان امسال گاز دار می شوند

رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای اجرای طرحهای دهه فجر سال جاری 100 میلیون ریال صرف شده است و علاوه بر گازرسانی به 35 روستا، سه طرح سی ان جی نیز به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: بهره برداری از جایگاه سی ان جی شهرهای گرگان، آزاد شهر و آق قلا و گازرسانی به شهرک صنعتی بناور از دیگر طرحهایی است که در دهه فجر در استان بهره برداری می شود.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون مجموع مشترکان استان 5.7 میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده اند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 10 درصد کاهش یافته است.

به گفته سنگدوینی، به رغم افزایش حدود 20 هزار مشترک به شمار مشترکان صنعتی، تجاری، اداری و خانگی، میزان مصرف انرژی در استان کاهش یافته است که این امر نشان دهنده تعامل مردم با این شرکت است.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان بیان داشت: تاکنون 409 روستای استان از نعمت گاز بهره مند هستند که روند گاز رسانی به روستاهای منطقه رد دولت نهم 130 درصد رشد یافته است.

وی یادآورشد: درحال حاضربالغ بر 140 روستای حاشیه جنگل از نعمت گار برخوردار شده اند و در راستای اجرای مصوبات سفر اول و دوم هیئت دولت به منطقه، عملیات گازرسانی به روستاهایی که امکان گاز رسانی داشته اند، اجرایی شدند.

سنگدوینی عنوان کرد: حدود 360 واحد صنعتی اعم از صنایع کوچک و بزرگ و 280 هزار خانوار در سطح استان شامل 1.2میلیون نفر از نعمت گاز برخوردار هستند.