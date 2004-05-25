ارتباط دانشجويان با جامعه نبايد كليشه اي ، يكنواخت و دستوري باشد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ستاد اجرايي هفته فيلم واعتياد دكترجعفر بوالهري كه در حاشيه برگزاري سومين همايش هفته فيلم و اعتياد سخن مي گفت ، افزود: براي اين منظور دفاتر مشاوره روان شناسي از چندين سال قبل در دانشگاه تهران و واحد هاي اين دانشگاه راه اندازي شد و دانشجويان مي توانند با برقراري ارتباط با اين مراكز مشكلات خويش را حل كنند.

سرپرست مركز مشاوره دانشگاه تهران ، تامين سلامت رواني دانشجويان ، كنترل و بهبود روابط رفتاري، ارتقاء استعدادها و روابط بين افراد و دانشجويان در محيط دانشگاهي و خوابگاه ها و همچنين كمك به رشد تحصيلي و روابط فرهنگي و اجتماعي دانشجويان را از جمله محورهاي فعاليت مراكز مشاوره دانشگاه تهران عنوان كرد.

اين روانشناس برگزاري هفته فيلم و اعتياد در دانشگاه تهران ، كوي دانشگاه و واحد كرج دانشگاه تهران را از جمله فعاليت هاي بسيار موثر در بهبود روحيه دانشجويان و پيشگيري از بحران هاي روحي و رواني ناشي از اعتياد در ميان جوانان و بويژه دانشجويان دانست.

بوالهري از خوابگاههاي دانشجويي به عنوان مراكزي ياد كرد كه زمينه هاي بروز و گسترش بيماري هاي روحي و رواني و همچنين گسترش اعتياد در ميان دانشجويان در اين مراكز بيشتر مشاده مي شود به همين منظور مراكز دانشگاهي با تدارك برنامه هاي وسيع فرهنگي همچون برگزاري جشنواره هاي فرهنگي و هنري و ورزشي و همچنين برگزاري هفته فيلم واعتياد درپي كاهش اينگونه معضلات در ميان دانشجويان هستند.

وي همچنين اقدام به خودكشي و افسردگي شديد در ميان دانشجويان را از جمله نتايج گسترش اعتياد و بيماري هاي روحي و رواني در ميان دانشجويان توصيف كرد و گفت: با برگزاري هفته فيلم و اعتياد، با زبان فرهنگ وهنر، دانشجويان را از عواقب وخيم اين بلاي خانمانسوز آگاه مي كنيم و با شيوه هاي هنري و لطيف راه بيرون رفتن از اين گرداب را به آنها مي آموزيم.

دومين هفته فيلم و اعتياد به همت معاونت فرهنگي دانشگاه تهران از تاريخ 2 الي 6 خرداد ماه 83 در دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران در كرج برگزار مي شود و در برگزاري اين هفته فيلم هاي صورت زخمي ، شهر ساحلي ، ترافيك به نمايش درخواهد آمد.

دانشجويان در حاشيه برگزاري هفته فيلم و اعتياد در ميزگردهاي تخصصي با حضور كارشناسان و روان شناسان با معضلات اعتياد و راههاي مبارزه با آن آشنا مي شوند.