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۲۳ دی ۱۳۸۷، ۸:۴۵

استقبال اشتاین مایر از موضع اوباما در قبال ایران

استقبال اشتاین مایر از موضع اوباما در قبال ایران

وزیر امور خارجه آلمان شب گذشته از اظهارات رئیس جمهوری جدید آمریکا مبنی بر اتخاذ یک رویکرد جدید در قبال ایران استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی فوربس، " فرانک والتر اشتاین مایر" گفت:" پیشنهاد گفتگو با ایران نه ضعف و نه مشوق بلکه امری معقولانه است."

وی افزود: دولت آلمان خواستار همکاری نزدیک با دولت " باراک اوباما" جهت پیدا کردن راهی مسالمت آمیز برای درگیریها درخاورمیانه است.

اشتاین مایر گفت که آغاز به کار اوباما از هفته آینده ( اول بهمن ماه) بیش از هر رئیس جمهور دیگری امید را برای جهان به ارمغان خواهد آورد.

اوباما شب گذشته درگفتگو با شبکه خبری ای بی سی گفت که وی رویکرد جدیدی را نسبت به ایران اتخاذ خواهد کرد. رویکردی که بر احترام به مردم ایران تاکید خواهد کرد.

وی افزود:" ایران یکی از بزرگترین چالشها خواهد بود."

کد مطلب 814893

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