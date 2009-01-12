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۲۳ دی ۱۳۸۷، ۸:۳۸

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است.

- تظاهرات 250 هزار نفر از شهروندان اسپانیایی علیه اسرائیل

- دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا:نیروهای آمریکایی القاعده را از افغانستان بیرون کرده اند اما آنها در پاکستان پناه گرفته اند

- درگیری بین شبه نظامیان و نیروهای امنیتی پاکستان 47 کشته برجای گذاشت

-  اخوان المسلمین: تهاجم صهیونیستها به غزه تهدیدی برای امنیت ملی عرب است 

-اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان از موضع اوباما در قبال ایران استقبال کرد

- دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از سرگیری انتقال گاز این کشور به اروپا را مشروط کرد

- انتقاد مدودف از حرکت کند دولت پوتین برای مقابله با بحران اقتصادی

- جوزف بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا : آمریکا از مبارزه با تروریسم در افغانستان حمایت خواهد کرد

- اوباما: آمریکا شیوه جدید را برای تقابل با ایران اتخاذ خواهد کرد

کد مطلب 814894

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