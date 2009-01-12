عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- تظاهرات 250 هزار نفر از شهروندان اسپانیایی علیه اسرائیل
- دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا:نیروهای آمریکایی القاعده را از افغانستان بیرون کرده اند اما آنها در پاکستان پناه گرفته اند
- درگیری بین شبه نظامیان و نیروهای امنیتی پاکستان 47 کشته برجای گذاشت
- اخوان المسلمین: تهاجم صهیونیستها به غزه تهدیدی برای امنیت ملی عرب است
-اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان از موضع اوباما در قبال ایران استقبال کرد
- دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از سرگیری انتقال گاز این کشور به اروپا را مشروط کرد
- انتقاد مدودف از حرکت کند دولت پوتین برای مقابله با بحران اقتصادی
- جوزف بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا : آمریکا از مبارزه با تروریسم در افغانستان حمایت خواهد کرد
- اوباما: آمریکا شیوه جدید را برای تقابل با ایران اتخاذ خواهد کرد
نظر شما