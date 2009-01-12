جواد آرین‌منش درباره برنامه‌هایی که در زمینه بودجه فرهنگی در کمیسیون فرهنگی مجلس در دست بررسی است به خبرنگار مهر گفت: تلاش ما بر این است که سهم بودجه فرهنگی را در قانون سال آینده افزایش دهیم و اساس کار ما نیز تحقق فرمایش مقام معظم رهبری درباره دور کردن مظلومیت از بخش فرهنگ و تخصیص اعتبار مناسب به فرهنگ و هنر و تئاتر و سینما است.

وی ادامه داد: کمی و زیادی بودجه مسئله دوم است، اما نسبت بودجه فرهنگ به بودجه عمومی موضوعی است که در مرتبه اول قرار می‌گیرد و نشاندهنده میزان توجه به مقوله فرهنگ است. ما درصددیم بودجه فرهنگ را به 10 درصد از بودجه عمومی برسانیم. در حال حاضر این رقم پنج درصد کل بودجه است.

نماینده مردم مشهد در مجلس یادآور شد: اگر بودجه کشور به صورت انقباضی هم بسته شود، معتقدیم نسبت بودجه فرهنگی نباید از 10 درصد کمتر باشد تا بتوانیم زمینه تحقق فرمایش مقام معظم رهبری را به وجود آوریم. خوشبختانه در بخش سینما و تئاتر با خلاء قانونی چندانی مواجه نیستیم و افزایش سهم بودجه فرهنگی دغدغه جدی ما است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همچنان قانون مدیریت صدا و سیما در این کمسیون در دست بررسی است گفت: از جمله کارهایی که در اولویت برنامه‌های کمیسیون فرهنگی و کمیته رسانه مجلس است، می‌توان به تدوین یک قانون برای مدیریت مطلوب صدا و سیما اشاره کرد.

آرینمنش درباره دیگر برنامه‌های کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: بازنگری قانون مطبوعات و پر کردن خلاء مربوط به قانون رسانه‌های دیجیتال و اینترنتی، ارتقای جایگاه مسجد در نظام جمهوری اسلامی، پیگیری نحوه اجرای قانون ساماندهی مد و لباس و بررسی دلایل ناکامی ورزشکاران ایرانی در المپیک از برنامه‌هایی است که در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است.