گزارش مهر از آخرین وضعیت باشگاه پرسپولیس / خبری از بازگشت پروین نیست

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس طی هفته های اخیر اوضاع آرامی نداشت و هرچند پس از استعفای داریوش مصطفوی و انتخاب عباس انصاریفرد به عنوان مدیرعامل این باشگاه وضعیت بهتری پیدا کرده است اما کماکان این باشگاه پرطرفدار درگیر مشکلات و انتشار شایعاتی است که عملکرد تیم فوتبال آنرا نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.

براساس این گزارش، پس از جدایی مصطفوی از پرسپولیس مسئولان این باشگاه زمینه پرداخت بدهی های قبلی به بازیکنان و بخشی از پیش پرداخت آنها را فراهم کردند و از این طریق آرامش روحی و روانی را به بازیکنان خود هدیه کردند تا بتوانند با انگیزه تر از قبل در تمرینات شرکت کنند.

اما مهمترین خبر این روزهای باشگاه پرسپولیس می تواند به انتخاب سرمربی جدید این تیم اختصاص داشته باشد که به گفته اعضای هیئت مدیره خارجی خواهد بود و اگر قرار باشد سرمربی ایرانی هدایت این تیم را برعهده داشته باشد او کسی بجز افشین پیروانی نخواهد بود.

دراین میان گزینه هایی چون فاتح تریم ، سنول گونش ، برانکو ایوانکوویچ ، لوکا بوناچیچ و حتی افشین قطبی به عنوان جانشینان پیروانی معرفی شده اند که همه اینها گمانه زنی رسانه هاست و هنوز مسئولان باشگاه پرسپولیس به طور رسمی نام گزینه خاصی را اعلام نکرده اند.

حسین هدایتی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس نیز که به نقل از وی اعلام شده بود برای حضور فاتح تریم در تیم فوتبال این باشگاه 5 میلیارد تومان کنار گذاشته است این خبر را تکذیب و عنوان کرد هیچ مذاکره ای با سرمربی تیم ملی فوتبال ترکیه نداشته است.

از سوی دیگر نزدیکترین گزینه به کرسی سرمربیگری پرسپولیس لوکابوناچیچ سرمربی پیشین تیم فوتبال سپاهان اصفهان و النصر امارات است که ظاهرا مد نظر باشگاه پرسپولیس است. هر چند حضور وی در پرسپولیس به طور رسمی تایید نشده است اما اظهارات پشت پرده مسئولان باشگاه پرسپولیس حکایت از آن دارد که بوناچیچ اصلی ترین گزینه است.

قرار است فردا مراسم معارفه عباس انصاریفرد مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس و مراسم تودیع داریوش مصطفوی مدیرعامل پیشین این باشگاه برگزار شود. براساس اعلام یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس آخرین تغییر و تحولات این باشگاه در نشست فردا اعلام خواهد شد.

اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس قصد دارند در مراسم فردا که با حضور معاونانان سازمان تربیت بدنی و مسئولان باشگاه برگزار خواهد شد از داریوش مصطفوی به خاطر شش ماه فعالیت در باشگاه پرسپولیس تقدیر کنند.

مجید فرخزادی عضو هیئت مدیره و سخنگوی باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون حضور علی پروین در این باشگاه گفت: تا به حال چنین صحبتی مطرح نشده است و ما از آن بی خبر هستیم.

این درحالی است که در برخی رسانه ها عنوان شده بود علی پروین سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس بزودی به این تیم بازخواهد گشت.