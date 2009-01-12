عواید دیدار با سنگاپور برای مردم مظلوم غزه/ احتمال دیدار با منتخب آسیا

مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: فدراسیون فوتبال بدنبال یافتن راهکارهای قانونی است تا عواید دیدار روز چهارشنبه تیم ملی مقابل سنگاپور در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا به مردم مظلوم و جنگ زده غزه اختصاص یابد تا از این طریق بتوانیم همگام و همراه با تمامی مردم کشورسهمی درکمک رسانی به فلسطین عزیز داشته باشیم.

تاج اضافه کرد: از آنجا که طبق قانون فیفا فدراسیون فوتبال نمی تواند یک مسابقه رسمی را رایگان اعلام کند قصد داریم با جذب اسپانسر مناسب که هزینه های بلیط فروشی این دیدار را تامین کند، عواید این مسابقه ملی را به مسلمانان مظلوم و ستمدیده غزه اختصاص دهیم.

وی درخصوص برگزاری دیدارخیریه بین تیم های ملی ایران و منتخب بازیکنان فوتبال آسیا با همکاری AFC اظهار داشت : با توجه به اعلام حمایت بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از مردم غزه و محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به ملت مظلوم فلسطین درتلاش هستیم درصورت موافقت وی زمینه برگزاری این دیدار دوستانه را با حضور تمامی بازیکنان آسیایی بویژه بازیکنان مسلمان برگزارکنیم.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: تصور می کنم با این اقدام "فوتبال"می تواند فریاد مظلومیت ملت تحت ظلم و ستم فلسطین را به سراسر دنیا برساند و وجدان های بیدار را برای فشار به رژیم صهیونیستی برای توقف حملات خود به غزه بیدار کند.

تاج در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به فشردگی مسابقات لیگ برتر زمانی برای برگزاری این دیدار دوستانه وجود دارد یا نه اظهار داشت: درصورت قطعیت برگزاری این دیدارهماهنگی ها و تمهیدات لازم را در نظر خواهیم گرفت و به گونه ای برنامه ریزی خواهیم کرد که مسابقات لیگ بیش از این دچار لطمه و وقفه نشود.