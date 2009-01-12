انتقاد مدودف از نحوه برخورد دولت پوتین با بحران اقتصادی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، "دیمیتری مدودف" گفت که تنها 30 درصد از برنامه تدوین شدن دولت برای مقابله با این بحران در اکتبر سال گذشته محقق شده است.

وی تصریح کرد:" باید اعتراف کنم که اقدامات برنامه ریزی شده با حرکتی بسیار کندتر از آنچه که انتظار می رفته در حال انجام است."

سال گذشته دولت روسیه از یک بسته کمک مالی بیش از 20 میلیارد دلاری برای مقابله با بحران اقتصادی خبر داد اما این بسته در رسیدن به اهداف خود بسیار کند حرکت کرده است.

اکثر تحلیلگران بر این باورند که اگر پوتین از مدودف بخواهد از سمت خود کناره گیری کند وی چنین کاری را انجام خواهد داد اما برخی می گویند در حالی که مردم روسیه کم کم نسبت به مشکلات اقتصادی خشمگین می شوند رئیس جمهوری روسیه نیز احتمالا برای تقویت موضع خود تلاش خواهد کرد.

