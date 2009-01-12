اولین برف زمستانی در قزوین به زمین نشست

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در حالیکه بسیاری از نقاط کشور با شروع فصل زمستان شاهد بارش برف و باران بود و در قزوین نیز سالهای گذشته وضعیت این گونه بود، نیامدن برف در قزوین مردم و کشاورزان را از کمبود آب در فصول آینده نگران کرده بود بارش شب گذشته این نعمت الهی موجب خوشحالی مردم شد.

بارش برف که از ساعات اولیه دیشب در نقاط مختلف استان آغاز شده است موجب سفید پوش شدن کوهها و مزارع و درختان شد و چشم اندازهای زیبایی را خلق کرد.

به گزارش هواشناسی قزوین ارتفاع برف در مناطق سردسیر از جمله اوج و کوهین به حدود 12 سانتیمتر و بوئین زهرا به 4 سانتیمتر رسیده است.

هرچند میزان بارش برف در شهر قزوین یک میلیمتر گزارش شده است اما لغزنده شدن سطح خیابانها و معابر موجب کندی حرکت خودروها در سطح این شهر شده است.

علیرغم بارش برف در استان قزوین، محورهای ارتباطی استان باز است و رفت و آمد در آنها جریان دارد.

پلیس راه استان به رانندگان توصیه کرده است در صورت تردد در محورهای مواصلاتی استان قزوین ضمن اطلاع از وضعیت جاده ها و همراه داشتن وسایل گرم و ایمنی به ویژه زنجیر چرخ با احتیاط کامل حرکت کنند.

بارش برف در قزوین همچنان ادامه دارد و برودت هوا به 2 درجه زیر صفر رسیده است.