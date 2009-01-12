سوره روز:
قل أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق اذا وقب . ومن شر النفاثات فی العقد . ومن شر حاسد اذا حسد .
بگو به پروردگار سپیده دم پناه می برم ، از زیان مخلوقاتى که با انحرافشان از قوانین الهى به انسان ضرر می رسانند ، و از زیان شب هنگامی که با تاریکى اش درآید که در آن تاریکى انواع حیوانات موذى و انسان هاى فاسق و فاجر براى ضربه زدن به انسان در کمین اند . و از زیان زنان دمنده که افسون و جادو در گره ها می دمند و با این کار شیطانى در زندگى فرد ، خانواده و جامعه خسارت به بار می آورند . و از زیان حسود ، زمانى که حسد می ورزد .
سوره فلق
ذکر روز دوشنبه:
حدیث امروز:
حضرت رسول (ص) فرمودند :
من عمل علی غیر علم ، کان ما یفسد اکثر مما یصلح .
هر که بی علم عمل کند ، بیش از آنچه اصلاح می کند ، افساد خواهد کرد .
نهج الفصاحه ، ص 622 ، ح 3058
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