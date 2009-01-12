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۲۳ دی ۱۳۸۷، ۸:۴۹

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است . مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهند داشت .

سوره روز:

قل أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق اذا وقب . ومن شر النفاثات فی العقد . ومن شر حاسد اذا حسد .

بگو به پروردگار سپیده دم پناه می  برم ، از زیان مخلوقاتى که با انحرافشان از قوانین الهى به انسان ضرر می  رسانند ، و از زیان شب هنگامی که با تاریکى اش درآید که در آن تاریکى انواع حیوانات موذى و انسان هاى فاسق و فاجر براى ضربه زدن به انسان در کمین اند . و از زیان زنان دمنده که افسون و جادو در گره ها می  دمند و با این کار شیطانى در زندگى فرد ، خانواده و جامعه خسارت به بار می  آورند . و از زیان حسود ، زمانى که حسد می ورزد .

سوره فلق

ذکر روز دوشنبه:

حدیث امروز:

حضرت رسول (ص) فرمودند :

من عمل علی غیر علم ، کان ما یفسد اکثر مما یصلح .

هر که بی علم عمل کند ، بیش از آنچه اصلاح می کند ، افساد خواهد کرد .

نهج الفصاحه ، ص 622 ، ح 3058

کد مطلب 814916

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