سوره روز:

قل أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق اذا وقب . ومن شر النفاثات فی العقد . ومن شر حاسد اذا حسد .

بگو به پروردگار سپیده دم پناه می برم ، از زیان مخلوقاتى که با انحرافشان از قوانین الهى به انسان ضرر می رسانند ، و از زیان شب هنگامی که با تاریکى اش درآید که در آن تاریکى انواع حیوانات موذى و انسان هاى فاسق و فاجر براى ضربه زدن به انسان در کمین اند . و از زیان زنان دمنده که افسون و جادو در گره ها می دمند و با این کار شیطانى در زندگى فرد ، خانواده و جامعه خسارت به بار می آورند . و از زیان حسود ، زمانى که حسد می ورزد .

سوره فلق

ذکر روز دوشنبه:

حدیث امروز :

حضرت رسول (ص) فرمودند :

من عمل علی غیر علم ، کان ما یفسد اکثر مما یصلح .

هر که بی علم عمل کند ، بیش از آنچه اصلاح می کند ، افساد خواهد کرد .

نهج الفصاحه ، ص 622 ، ح 3058