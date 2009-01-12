افتتاح 25 طرح آب روستایی استان قزوین در دهه فجر

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همزمان با سی امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در بهمن ماه امسال 25 پروژه عمرانی آبرسانی روستایی در استان قزوین به بهره برداری خواهد رسید.

کیومرث فلاح افزود: برای اجرای این طرحها اعتباری بالغ بر 47 میلیارد ریال هزینه شده و با بهره برداری از آن ها بیش از هفت هزار و 750 خانوار روستایی از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.

به گفته فلاح این طرحها شامل تامین و انتقال آب مجتمع های "رزجرد" و "رجایی دشت"، انتفال آب روستای "یارود"، تامین آب روستاهای "دورچاک" و "دیکین"، توسعه و بازسازی تاسیسات آب روستای "جمجرد"، اجرای خط انتقال آب روستای "گرمارود سینا"، لوله کشی آب روستای "رامشان" و نیز آبرسانی به روستای "دیزج" در حوزه شهرستانهای قزوین و البرز است.

فلاح همچنین، توسعه و بازسازی تاسیسات آب روستاهای "گنبدک"، "مرگسین" و "شاکین"، لوله کشی آب روستای "سگزناب" و آبرسانی به روستاهای "حسن آباد سادات"، "اک"، "قرمز آباد"، "علنقیه" و "قلعه قره داش" را از طرحهای آماده افتتاح در حوزه شهرستان تاکستان برشمرد.

مدیر عامل شرکت اب و فاضلاب روستایی استان قزوین افزود: در حوزه شهرستان بویین زهرا لوله کشی آب "شهرک مدرس"، آبرسانی به روستای "شارد"، تامین و توزیع آب روستای "علی آباد"، توسعه و بازسازی تاسیسات آب مجتمع "داخرجین" و روستاهای "پرسپانج" و "عصمت آباد" و نیز تامین آب آشامیدنی روستای "اسماعیل آباد" از جمله طرحهایی است که در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

فلاح در پایان نقش روستاییان را در پیروزی انقلاب بی بدیل و انکار ناپذیر خواند و بر ضرورت خدمت گذاری به آنان و رفع محرومیت های گذشته از چهره روستاها تاکید کرد.