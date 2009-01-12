اوساسونا با نکونام و شجاعی برابر بارسلونا شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا دیشب در چارچوب هفته هجدهم رقابت های لالیگا با نتیجه 3 بر 2 مقابل میزبان خود اوساسونا به برتری رسید.

برای اوساسونا در این دیدار فلانو (63) و والتر پاندیانی (73) گلزنی کردند و گل های بارسا را ساموئل اتوئو (45)، ژاوی (80) و لیونل مسی (85) به ثمر رساندند.

در این دیدار جواد نکونام بطور کامل برای اوساسونا بازی کرد اما مسعود شجاعی از دقیقه 81 به جای پلاسیل وارد زمین شد.

رئال مادرید که این روزها با مربی جدید خود، خوانده راموس، نتایج خوبی کسب می کند موفق شد با 3 گل در زمین مایورکا به برتری دست پیدا کند. برای رئال در این دیدار آرین روین (3)، رائول (17) و سرخیو راموس (66) گلزنی کردند. رئال مادرید با پیروزی در این دیدار به رده دوم جدول رده بندی رقابت های لالیگا صعود کرد. در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* آتلتیکومادرید 2- آتلتیک بیلبائو 3

* نومانسیا 2- ختافه صفر

* راسینگ سانتاندر یک - رکرتیوو هوئلوا یک

* رئال بتیس یک - مالاگا 2

* اسپورتینگ گیخون 2 - وایادولید یک

* اسپانیول 2 - آلمریا 2

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 47 امتیاز

2- رئال مادرید 35 امتیاز

3- سویا 35 امتیاز

4-والنسیا 34 امتیاز

--------------------

18- اسپانیول 15 امتیاز

19- مایورکا 14 امتیاز

20- اوساسونا 13 امتیاز