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۲۳ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۴۴

طرح گشت سبز محیط زیست در ایلام اجرا شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام از اجرا شدن طرح گشت سبز محیط زیست در این استان خبر داد.

قاسم دیانت طلب در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این طرح برای نخستین بار و با هدف ارشاد و هدایت مردم در زمینه حفاظت محیط زیست و جلوگیری از هرگونه تخریب در مناطق حفاظت شده استان ارجا شده است.

وی بیان داشت: پایش و بازدید از سد ایلام به صورت مرتب، جلوگیری از صید و شکار بی رویه، جلوگیری از ریختن زباله و نخاله های ساختمانی و پیشگیری از هرگونه تخریب و آلودگی محیط زیست از دیگر اهداف این طرح است.

این مسئول با اشاره به اینکه این طرح در تمام شهرستانهای استان ایلام اجرا شده است، خاطرنشان کرد: مشاهده هرگونه تخلف محیط زیستی از هر فردی به سرعت گزارش و تحویل مراجع قضایی داده می شود.

دیانت طلب عنوان کرد: استان ایلام در زمینه تشکلهای مردمی محیط زیست در کشور مقام نخست را داراست و این موفقینی بزرگ برای استان است.

این مسئول یادآور شد: اجرای چنین طرحهایی در استان ایلام محیط بکر و طبیعی استان ایلام را در آینده حفظ خواهد کرد.

کد مطلب 814929

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