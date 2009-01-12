طرح گشت سبز محیط زیست در ایلام اجرا شد

قاسم دیانت طلب در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این طرح برای نخستین بار و با هدف ارشاد و هدایت مردم در زمینه حفاظت محیط زیست و جلوگیری از هرگونه تخریب در مناطق حفاظت شده استان ارجا شده است.

وی بیان داشت: پایش و بازدید از سد ایلام به صورت مرتب، جلوگیری از صید و شکار بی رویه، جلوگیری از ریختن زباله و نخاله های ساختمانی و پیشگیری از هرگونه تخریب و آلودگی محیط زیست از دیگر اهداف این طرح است.

این مسئول با اشاره به اینکه این طرح در تمام شهرستانهای استان ایلام اجرا شده است، خاطرنشان کرد: مشاهده هرگونه تخلف محیط زیستی از هر فردی به سرعت گزارش و تحویل مراجع قضایی داده می شود.

دیانت طلب عنوان کرد: استان ایلام در زمینه تشکلهای مردمی محیط زیست در کشور مقام نخست را داراست و این موفقینی بزرگ برای استان است.

این مسئول یادآور شد: اجرای چنین طرحهایی در استان ایلام محیط بکر و طبیعی استان ایلام را در آینده حفظ خواهد کرد.