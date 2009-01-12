پاکسازی 20 هزار هکتار از جنگلهای آلوده به لورانتوس در ایلام

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: حدود 60 هزار هکتار از جنگلهای استان ایلام به بیماری نیمه انگلی لورانتوس مبتلا شده اند.

وی ادامه داد: هر ساله اقدامات مهمی برای مبارزه با این بیماری در سطح جنگلهای بلوط استان ایلام انجام می شود و امسال نیز 20 هزار هکتار از جنگلهای بلوط استان از وجود این بیماری پاکسازی شده اند.

این مسئول با اشاره به اینکه استان ایلام دارای 660 هزار هکتار جنگل بوده که میزان 440 هزار هکتار آن را درخنان بلوط در برگرفته اند، خاطرنشان کرد: از دیگر راهکارهای مبارزه به این بیماری کمک مردم است که بصورت گروهی اقدام به قطع شاخه های درختانی که به این بیماری مبتلا شده، کنند.

بازدار یادآور شد: در حال حاضر نیز برای رفع بیماری لوراتنوس در سطح جنگلهای بلوط استان ایلام طی سال جاری برنامه ریزی به عمل آمده است.