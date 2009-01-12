بغداد در اسرع وقت ممکن پادگان اشرف را از وجود منافقین پاکسازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، " لبید عباوی " معاون وزیر امورخارجه عراق دراین باره گفت : دولت عراق با هماهنگی سازمان ملل متحد در صدد ایجاد مکانی برای گروهک تروریستی منافقین در خارج از این کشور است.

این مقام وزارت خارجه عراق با اشاره به اینکه دولت عراق پیش از این تصمیم به پاکسازی پادگان اشرف محل استقرار گروهک منافقین گرفت، گفت: به عناصر منافقین اطلاع دادیم که امکان ماندن برایشان درعراق وجود ندارد و اختیار انتخاب با آنان است می توانند به ایران بازگردند و با هماهنگی سازمان صلیب سرخ و دولت ایران حق و حقوقشان حفظ شود و مورد حمایت قرارگیرند یا برای خود مکانی پیدا کند و یا اینکه در کشور سوم سازماندهی مجدد شوند.

این مقام مسئول دولت عراق دراین باره تاکید کرد: دولت عراق با سازمان ملل متحد تلاش می کند تا زمینه را برای حضور اعضای این گروهک در کشورهایی آماده کنند.

وی با اشاره به اینکه دولت عراق تلاش می کند تا پادگان اشرف را در سریع ترین زمان ممکن از وجود منافقین پاکسازی کند و به این مشکل پایان دهد، خاطر نشان کرد: سقف زمانی مشخصی برای اخراج عناصر این گروهک وجود ندارد.

این مقام مسئول با رد موضوع تمایل عراق به بازگشت اعضای این گروهک به ایران گفت: این موضوع کاملا مطرود و دولت عراق هیچ کس را به اجبار به ایران نخواهد فرستاد بلکه از کسانی که تمایل بازگشت به ایران را داشتند خواستیم که به این کشور بازگردند.