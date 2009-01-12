به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بحرین، داخل خانه خدا با آب زمزم و گلاب کاشان و همچنین با انواع بخورها و بهترین خوشبو کننده ها شسته و معطر می شود و دیوارهای داخلی آن نیز با انواع پارچه های معطر غبارروبی خواهد شد.

این کار از صبح بسیار زود با حضور رئیس امور مسجدالحرام و مسجدالنبی، دیپلماتهای کشورهای اسلامی و عربی، تعدادی از اندیشمندان، وزیران، پرده دار و گروهی از شهروندان عربستان انجام می شود.

هنگامی که حضرت محمد (ص) مکه را فتح کرد، به یارانش دستور داد وارد کعبه شده و آن را علاوه بر پاک کردن از بتها از هرگونه کثیفی و آلودگی دور کنند، از این رو هر ساله شستشوی خانه خدا با یادآوری سنت حسنه پیامبر اسلام انجام می شود.

شستشوی خانه خدا دوبار در سال انجام می شود، که یک بار آن در آغاز ماه شعبان و بار دیگر در ماه ذیحجه است. اما سال گذشته در پی اشتباه عربستان در تعیین ماه قمری و عدم رؤیت هلال ماه ذیحجه، روز اول را دوم ذیحجه اعلام کرد و چون هر سال در اولین روز ماه ذیحجه خانه خدا شسته می شد، این کار به زمانی دیگر موکول و 15 محرم به جای اول ذیحجه انتخاب شد.

امسال نیز به تبعیت از سال گذشته شستشوی خانه خدا به جای اول ذیحجه روز دوشنبه 15 محرم ( 23 دی) انجام می گیرد.