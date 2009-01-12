تردد روزانه 800 کامیون کالا از مرز مهران به کشور عراق

حجت الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در صورتی که امکانات گسترده تری در مرز مهران به کار گرفته شود، می توان شاهد گسترش فعالیت تجاری در مرز بین امللی مهران بود.

وی بیان داشت: روزانه بطور متوسط 800 کامیون کالا از مرز بین المللی مهران وارد کشور عراق می شود و لازمه توسعه این فعالیت مهم در گرو گسترش امکانات در این مرز است.

این مسئول با اشاره به اینکه خروجی بین المللی مهران از ظرفیت مناسبی برای فعالیتهای صادراتی برخوردار است، خاطرنشان کرد: استان ایلام باید از این مرز بین المللی به نحو شایسته برای شکوفا شدن و توسعه بافتگی استفاده کند.

حسینی عنوان کرد: توسعه زیرساختهای مرز بین المللی مهران باید در اولویت کار قرار گیرد تا بتوان این مرز بیش از گذشته در زمینه های مختلف بخصوص صادرات فعال کرد.

این مسئول یادآور شد: هم اینک بسیاری از تجار استان ایلام در بازار عراق فعالیت می کنند که باید بیشتر به آنها توجه شود.