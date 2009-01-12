اعتراف اعراب به تشدید اختلافات فلسطین و سکوت در محاصره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر،شیخ حمد بن جاسم بن جبرآل ثانی درگفتگوبا شبکه تلویزیونی الجزیره ازبرخی کشورهای عربی خواست که جانبداری از یک گروه فلسطینی علیه گروهی دیگر را کنار بگذارند.

وی ضمن ابراز تعجب از کشورهای عربی به خاطر عدم اتخاذ اقدامات سیاسی در قبال اسرائیل همچون تعلیق طرح صلح عربی یا مذاکرات صلح از اعراب خواست تا مشروط بر پایبندی اسرائیل به قطعنامه [1860] شورای امنیت، به این قطعنامه پایبند باشند.

نخست وزیر قطر در رابطه با انتقادهایی مبنی براینکه چرا دوحه در برابر دفتر تجاری اسرائیل موضعی اتخاذ نمی کند اظهار داشت: درباره هرگونه تصمیمی برای قطع رابطه با تل آویو میان قطر و کشورهای عربی اجماع وجود دارد.



وی همچنین از مشارکت برخی کشورهای عربی در محاصره غزه انتقاد و تصریح کرد: برخی کشورهای عربی به خاطر تسلط گروهی بر گروه دیگر در فلسطین در محاصره غزه شرکت کرده اند.

شیخ حمد بن جاسم آل ثانی خاطرنشان کرد: برخی اعراب برای تشدید اختلافات داخلی فلسطین به ویژه پس از پیروزی جنبش حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین تلاش کردند.

این مقام قطری در ادامه گفت: آموزش نیروها و جلوگیری از اعطای حقوق به کارمندان از جمله راه هایی است که برای تسلط گروهی بر گروه دیگر در فلسطین استفاده شده است.

وی با اعلام این مطلب درپایان اظهار داشت: دعوت برخی اعراب برای رونق کرانه باختری به گونه ای که به ضررنوارغزه باشد، تحقق نیافته است.

