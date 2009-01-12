  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۳ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۲۷

مهلت 7 روزه به شرکتهای هواپیمایی

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شده است که تا آخر دی ماه جاری فرصت دارند درخواست پرواز فوق‌العاده خود را برای دریافت مجوز به این سازمان ارایه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام این خبر گفت: از آنجایی که همه ساله در ایام نوروز بخش حمل و نقل هوایی با حجم بزرگی از تقاضاها روبرو است سازمان هواپیمایی کشوری برای رفاه حال مسافران و علاقه مندان استفاده از پروازها، به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ کرده است که تا آخر دی ماه ( 30/10/87 ) فرصت دارند که درخواست پرواز فوق العاده خود را برای دریافت مجوز به دفتر مدیر کل نظارت بر شرکتهای حمل مو نقل هوایی و امور فرودگاههای سازمان ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه عمده این پروازها در مسیر زیارتی و سیاحتی خواهد بود، گفت: شرکتهای هواپیمایی می توانند این مجوزها را دریافت کنند که توان عملیاتی و شرایط انجام پروازهای ایمن و سلامت را داشته باشد.

 

کد مطلب 814968

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها