مهلت 7 روزه به شرکتهای هواپیمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام این خبر گفت: از آنجایی که همه ساله در ایام نوروز بخش حمل و نقل هوایی با حجم بزرگی از تقاضاها روبرو است سازمان هواپیمایی کشوری برای رفاه حال مسافران و علاقه مندان استفاده از پروازها، به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ کرده است که تا آخر دی ماه ( 30/10/87 ) فرصت دارند که درخواست پرواز فوق العاده خود را برای دریافت مجوز به دفتر مدیر کل نظارت بر شرکتهای حمل مو نقل هوایی و امور فرودگاههای سازمان ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه عمده این پروازها در مسیر زیارتی و سیاحتی خواهد بود، گفت: شرکتهای هواپیمایی می توانند این مجوزها را دریافت کنند که توان عملیاتی و شرایط انجام پروازهای ایمن و سلامت را داشته باشد.