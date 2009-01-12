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۲۳ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۲۲

"بچه‌های من آفریقای من" از شبکه چهار پخش می‌شود

"بچه‌های من آفریقای من" از شبکه چهار پخش می‌شود

تئاتر تلویزیونی "بچه‌های من آفریقای من" به کارگردانی هنری حسین مختاری با بازی اصغر همت چهارشنبه 25 دی ساعت 21 از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این تئاتر تلویزیونی به تهیه‌کنندگی رضا خوشدل راد و کارگردانی تلویزیونی بیژن صمصامی در یک قسمت 90 دقیقه‌ای به سفارش گروه نمایش و فیلم شبکه چهار تهیه شده و در آن همت در نقش آقای ام، رویا میرعلمی در نقش ایزابل و مهدی ساکی در نقش تامی ایفای نقش می‌کنند.

"بچه‌های من آفریقای من" بر اساس داستان آثول فوگارد ساخته شده و درباره دو دانش‌آموز در آفریقای جنوبی است که درگیر چالش دنیای امروز می‌شوند. عوامل پروژه عبارتند مهدی شیبانی‌زاده مدیر تولید، حمید و لاله حمزه طراحان گریم و نرمین نظمی طراح صحنه و لباس.

کد مطلب 814969

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