به گزارش خبرنگار مهر، این تئاتر تلویزیونی به تهیه‌کنندگی رضا خوشدل راد و کارگردانی تلویزیونی بیژن صمصامی در یک قسمت 90 دقیقه‌ای به سفارش گروه نمایش و فیلم شبکه چهار تهیه شده و در آن همت در نقش آقای ام، رویا میرعلمی در نقش ایزابل و مهدی ساکی در نقش تامی ایفای نقش می‌کنند.

"بچه‌های من آفریقای من" بر اساس داستان آثول فوگارد ساخته شده و درباره دو دانش‌آموز در آفریقای جنوبی است که درگیر چالش دنیای امروز می‌شوند. عوامل پروژه عبارتند مهدی شیبانی‌زاده مدیر تولید، حمید و لاله حمزه طراحان گریم و نرمین نظمی طراح صحنه و لباس.