امحاء غیر بهداشتی زباله های عفونی در 99درصد مراکزدرمانی تامین اجتماعی

دکتر محمد حسین اباذری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه بحث زباله های عفونی به جد در معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی دنبال خواهد شد افزود : بر اساس قانون مدیریت پسماندها و آئین نامه ضوابط اجرایی این قانون، امحاء زباله های عفونی مراکز درمانی باید مبتنی بر استانداردهای زیست محیطی باشد.

روش امحاء زباله های بیمارستانی یکی از اصلی ترین معضلات زیست محیطی کلانشهرهای ایران است و علی رغم ابلاغ آئین نامه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها در اردیبهشت ماه امسال به دستگاههای متولی جهت اقدام در زمینه امحاء صحیح زباله های عفونی هنوز هیچ اقدامی جدی در این راستا مشاهده نشده است.

غیر علمی و بهداشتی نبودن شیوه های و ابزار آلات دستگاههای متولی امحاء زباله های عفونی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بر آن داشت تا بار دیگر پرونده زباله های عفونی را مورد بررسی قرار دهد و در این زمینه کمیته ای نیز در این کمیسیون تشکیل شده است تا دلایل اجرایی نشدن بخشهایی از آئین نامه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها درباره این پرونده مورد ارزیابی قرار گیرد.

همچنین بر اساس اعلام رئیس اداره محیط زیست شهرستان تهران فقط در شهر تهران بالغ بر141 بیمارستان فاقد هرگونه سیستم امحاء بهداشتی پسماندهای بیمارستانی هستند.

مدیر کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی در ادامه به خبرنگار مهر گفت: این سازمان دارای 330 مرکز درمانی و70 بیمارستان است که از این تعداد تنها در یک بیمارستان در رشت و آن هم به صورت پایلوت امحاء زباله های عفونی به روش اتوکلاو انجام می شود.

بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی تا پایان امسال مجهز به سیستم امحاء بهداشتی زباله های عفونی خواهند شد

با وجود آنکه تنها دو ماه به پایان سال جاری باقی مانده است مدیر کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی عنوان می کند که بناست تا پایان امسال درصد بالایی از بیمارستانهای سازمان مجهز به سیستم اتوکلاو خواهد شد.

اباذری، در ارتباط با نحوه امحاء زباله های عفونی در بیمارستانهایی که فاقد سیستم اتوکلاو هستند گفت: در شهرهایی که بیمارستانهای آنها فاقد سیستم اتوکلاو هستند با بخشهای خصوصی دارای مجوز از وزارت بهداشت قراردادی منعقد کرده ایم تا نسبت به جمع آوری و امحاء صحیح زباله ها اقدام کنند.

مدیر کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در بیمارستانهایی که سیستم امحاء صحیح زباله های عفونی ندارند از روشهای قدیمی استفاده می شود.